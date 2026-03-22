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柯文哲為張啓楷站台助講 讚財經專家管錢最行促城市升級

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
柯文哲力挺張其楷參選嘉義市長，盼以財經背景推動市政革新。圖／民眾黨嘉義黨部提供
柯文哲力挺張其楷參選嘉義市長，盼以財經背景推動市政革新。圖／民眾黨嘉義黨部提供

台灣民眾黨前主席柯文哲昨晚為嘉義市長參選人張啓楷站台助選。柯文哲表示，嘉義市在台灣歷史具特殊地位，市民性格鮮明且求新求變，不分深綠或深藍的特質，最適合引進新的政治思維。他推薦具備財經背景與媒體經驗的張啓楷擔任市長，認為擔任首長最重要的能力就是「管錢」，張啓楷是經濟專家且熟稔財經運作，若能入主市府，將是嘉義市發展的一大利多。

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張啓楷近日展開「三夜三廟口」政策開講，昨晚於西區鵬思宮提出「城市升級」6大政策，涵蓋北港路產業開發、財政收支畫分法修正、商圈振興及青年「川普帳戶」。張啓楷表示，嘉義市需要系統化治理，透過產業轉型與財政擴充創造就業機會。他指出，北港路沿線開發是升級關鍵，擬規劃產業園區並形成醫療照護廊帶；同時，2025年財畫法修正已為嘉義市爭取每年增加66億元建設經費。針對青年問題，他仿效美國提出「川普帳戶」，目標讓青年18歲時擁有約33萬元創業或升學基金。

柯文哲也分享過去台北市長經驗，強調「聯合政府」的多元包容文化。他認為政治應是協調過程，並針對賴清德總統的「雜質說」提出異議，強調不同背景人才加入如同鋼鐵中加入鉻、錳、鎳，能淬鍊成高價值的「合金」。柯文哲也提及對嘉義建設的願景，包括串連高鐵與火車站的交通規劃、智慧化公共運輸及優化敬老卡功能，承諾將台北優秀經驗帶入嘉義。活動現場由蔡璧如與林佳新主持，多名黨友及退休軍公教代表也到場交流，張啓楷表示將持續以財經專業引領嘉義市走向繁榮。

張啓楷拋城市升級6大政策牛肉，仿效川普帳戶為青年存33萬。圖／民眾黨嘉義黨部提供
張啓楷拋城市升級6大政策牛肉，仿效川普帳戶為青年存33萬。圖／民眾黨嘉義黨部提供

聯合政府 林佳新 公共運輸

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