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洪健益稱讚李四川被出征自嘲見鬼啦！蔣萬安也說話了
民進黨北市議員洪健益日前稱讚國民黨新北市長參選人李四川做事能力，引發綠營砲轟，洪健益在臉書嘆「我頭不小，但這頂帽子扣太大了，見鬼啦」。市長蔣萬安今也被問及洪出征一事，蔣萬安說，不分黨派、不分藍綠都對李有很高肯定，也贏得「做事的人」好評，大家都有目共睹。
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蔣萬安今天下午出席開齋節活動，對於北市議員洪健益日前在廣播節目中稱讚李四川做事能力不錯，卻被綠營人士出征，蔣說，他昨天也有講過，其實大家看到，所有民眾不分黨派、不分藍綠，大家都對李四川有很高的肯定，所以他也贏得「做事的人」這樣的好評，所以我想大家都有目共睹。
民進黨參選人蘇巧慧也被問及此事，蘇表示，在選戰的過程中，各方都會有很多的分析跟評論，那都尊重。但是，最重要的是要保持好自己的節奏，像自己現在就是跟著新北隊一起努力。
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