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李四川被爆見天道盟人士 議員：該場是中和歷屆代表聯誼餐會

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川。記者葉德正／攝影
國民黨新北市長參選人李四川。記者葉德正／攝影

國民黨新北市長參選人李四川遭爆本月初與天道盟天和會副會長游象賢見面，民進黨參選人蘇巧慧今表示，選舉過程中確實會接觸各式各樣的人，但候選人對於交往對象與互動分際，仍應審慎以對。游象賢之子、國民黨新北市議員游輝冗表示，每次選舉父親的背景都會被拿來炒作，事實上當天是中和歷屆代表會主席聯誼餐會，如此張冠李戴，他不予置評。

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游象賢本月初於個人臉書貼出與李四川等人合照，畫面中幾人面帶笑容合影，並配文寫下「全力支持李四川、中和區後援會」，引發討論。

游輝冗說，當天是中和歷屆市民代表聯誼餐會，父親曾任代表會主席，大約每3個月會舉行一次，是地方聯繫感情的重要活動。

對於父親背景，游輝冗說，父親不是黑道人士，更沒有加入過幫派，是從小在南勢角一帶長大，協助處理地方事宜，現在父親是半退休狀態是「地方小人物」。

游輝冗說，每次選舉父親過去的背景都會被拿來炒作一番，但他們仍然會持續服務選民，爭取更多民眾支持。

李四川競辦人士表示，地方行程中合影，外界勿過度聯想。

天道盟 中和 李四川 蘇巧慧

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