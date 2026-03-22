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藍營竹縣長初選黃金周 徐欣瑩動員立院助陣 陳見賢找饒慶鈴合作

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
徐欣瑩找來立委王鴻薇、林倩綺、賴士葆分別至竹北、竹東掃街拜票。圖／徐欣瑩團隊提供
徐欣瑩找來立委王鴻薇、林倩綺、賴士葆分別至竹北、竹東掃街拜票。圖／徐欣瑩團隊提供

國民黨新竹縣長初選由副縣長陳見賢與立委徐欣瑩競爭，選前「黃金周」兩強各自出招，徐欣瑩找來立委王鴻薇、林倩綺、賴士葆分別至竹北、竹東掃街拜票；陳見賢則找來「五星縣長」台東縣長饒慶鈴背書與跨縣市政見交流。

2026九合一選舉

國民黨新竹縣長初選採民調7成、黨員投票3成的「73制」決定提名人選。距離3月25日至27日電話民調、3月28日黨員投票僅剩不到一周，徐欣瑩今早直攻最大票倉竹北，找來立委王鴻薇、林倩綺陪同走訪天后宮、仁義市場拜票，下午則由賴士葆陪同至竹東車隊掃街，強打「國會挺欣瑩」氣勢。

王鴻薇表示，徐欣瑩具理工博士背景與問政專業，國民黨立院黨團多位委員都力挺，希望在最後關頭衝出成績；徐欣瑩則呼籲支持者守住電話、接到民調「唯一支持徐欣瑩」。

陳見賢則打出地方治理與跨縣市合作牌，近期與台東縣長饒慶鈴同台交流，獲對方公開力挺。饒慶鈴肯定陳見賢長期深耕地方、擁有超過45年黨務與從政經驗，在縣政推動上展現穩健執行力與治理能力，「是一位值得信賴、可以承擔責任的領導者」，並表達支持其投入新竹縣長選舉。

陳見賢強調，未來城市競爭已從單一縣市競爭，轉為區域整合競爭，此次交流不僅深化兩縣市合作基礎，也展現跨域治理的前瞻視野，期盼透過「科技×觀光」的雙引擎策略，帶動地方發展與國家整體競爭力提升。

陳見賢進一步提出三大方向，包括建立農產交流平台、推動「科技人慢活計畫」，以及打造「新竹—台東」雙城旅遊品牌，

地方人士分析，徐欣瑩擁有國會助攻，空戰聲量與知名度占優；陳見賢則長期經營地方組織，陸戰實力扎實。隨著民調逼近，雙方一邊強化基層動員，一邊端出政策藍圖，選戰正式進入「短兵相接」的決勝階段。

陳見賢找來「五星縣長」台東縣長饒慶鈴背書與跨縣市政見交流。圖／陳見賢團隊提供
陳見賢找來「五星縣長」台東縣長饒慶鈴背書與跨縣市政見交流。圖／陳見賢團隊提供

林倩綺 陳見賢 徐欣瑩 饒慶鈴

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