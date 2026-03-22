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前基隆社會處長吳挺鋒 任童子瑋競辦政策部主任

中央社／ 基隆22日電

民進黨基隆市長提名人童子瑋今天公布競選團隊，邀請前基隆市政府社會處長吳挺鋒，加入「進步基隆辦公室」擔任政策部主任，期盼借重吳挺鋒的專業，讓每個家庭都得到妥善照顧。

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童子瑋透過新聞稿表示，基隆已進入超高齡社會，並面臨少子化挑戰，長者照顧與家庭福利將是未來市政重點。吳挺鋒不僅擁有社會學博士背景，更在基隆市政府服務長達7年在地扎根歷練，從社會處長的實務經驗出發，深刻理解基隆的社會結構與弱勢需求。

童子瑋提到，吳挺鋒過去也在媒體主導城市競爭力調查，並曾任勞動部部長室主任，於中央部會協助經濟與勞動政策推動，具備深厚的經濟歷練與數據分析能力，是目前團隊最需要的全方位戰力。

童子瑋指出，邀請吳挺鋒加入，是希望借重吳挺鋒「數據力」與「社會關懷」的雙重背景。未來政策部將不只是冷冰冰的數據分析，而是要轉化為具備溫度的施政藍圖。特別在面對基隆高齡化、托育環境，以及如何透過經濟轉型帶動城市活力等核心議題，吳挺鋒的實務經驗將成為團隊最強大的後盾。

童子瑋提到，競選團隊人才組成正逐步到位，接下來將針對基隆各區的發展痛點，陸續發表系列政見，要讓市民感受到專業、負責且準備好帶領基隆邁向下一階段的團隊。

吳挺鋒表示，作為基隆子弟，能再次為家鄉服務是種使命，童子瑋對於「進步基隆」有明確且具包容性的想法，未來將協助整合通勤規劃、產業發展與全齡社會等核心政策，確保每項提案都能對焦市民期待，落實「精準施政」。

主任 基隆 童子瑋

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