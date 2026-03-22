北市藍議員初選明登場！李明璇、陳冠安曝登記時間 籲國民黨團結

國民黨內台北市初選登記明將登場，藍委葉元之今到信義區福德市場陪同松山信義擬參選人李明璇、南港內湖擬參選人陳冠安掃街，李表示預計周三與陳冠安兩人會在藍委羅智強陪同下登記初選，相信兩人這段時間努力選民都看得見，也呼籲藍營應團結，不樂見分裂。

葉元之今天到福德市場為李明璇、陳冠安等人助陣，李明璇表示，明天就要領表、登記，一直覺得3月底就會舉辦民調，沒想到拖到4月份，但不論日期在幾號跟陳都會持續一步一腳印親自發放文宣、走市場、投信箱，相信選民看得見也會寄在心上，也已和陳約好周三會一起登記，並由師傅藍委羅智強陪同。

陳冠安表示，李的選區相對來說是一級戰區，最近看見李跑得很認真，但也怕選民認為李很穩轉去支持他人，恐影響民調結果，希望大家電話民調仍堅定支持李，至於自己選區則看到時候登記人數，才知道是否要初選。

而面對即將登場藍營初選，有多位議員官司纏身，若受限黨紀無法掛黨參選，可能也會脫黨參選，影響選情，李表示，爭取提名過程中，每個人都有不同的背景，也都有不同優勢，團結在國民黨這面旗幟底下，希望可以拿出最好的表現，相信我們的選民也是希望可以看見團結的國民黨。