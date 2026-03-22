李四川遭爆見天道盟人士 蘇巧慧：候選人應審慎面對交往分際

國民黨新北市長參選人李四川遭爆本月初與天道盟天和會副會長游象賢見面，民進黨參選人蘇巧慧今表示，選舉過程中確實會接觸各式各樣的人，但候選人對於交往對象與互動分際，仍應審慎以對。

游象賢本月初於個人臉書貼出與李四川等人合照，畫面中幾人面帶笑容合影，並配文寫下「全力支持李四川、中和區後援會」，貼文曝光後引發外界質疑聲浪。

蘇巧慧指出，選舉期間與地方人士接觸是常態，但「到底和什麼樣的人往來、到什麼樣的程度」，是候選人必須自行把關的重要課題。她強調，公共人物在面對各界支持時，更應考量社會觀感與責任，避免引發不必要爭議。

蘇巧慧也提到，自己在選舉過程中，持續依照既有節奏走訪地方、傾聽基層聲音，所接觸的對象多為能提供地方建設建議與公共事務意見的人士，希望透過實際交流，提出更符合民意的政策。