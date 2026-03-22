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民進黨打造「闢謠之盾」　備戰年底選舉認知作戰

中央社／ 台北22日電

因應年底地方選舉民進黨人士說，黨中央備妥三大攻防武器，透過「升級闢謠區」、「即時回應短影音」、「優化地方回報機制」形成「闢謠之盾」防護網，除了持續為執政團隊的重大施政政策做辯護，也慎防各項不實謠言對於執政黨及參選人的攻擊，進而影響選民的判斷。

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民進黨黨中央積極備戰年底選舉，相關縣市長參選人已陸續提名完成，待剩餘重要的北桃竹竹4個縣市人選確定後，整體民進黨年底「縣市好人才」戰隊就將成型。

民進黨人士表示，為因應後續選戰攻防，尤其是近來AI技術崛起，使得錯假訊息與認知作戰氾濫，民進黨中央備妥三大攻防武器，透過「升級闢謠專區」、「即時回應短影音」、「優化地方回報機制」形成「闢謠之盾」防護網。

黨內人士說，「闢謠之盾」第一項武器是民進黨中央的「闢謠專區」再升級，過往黨中央對於闢謠以及對抗錯假訊息的方式，是在官方網站設置「闢謠專區」將近期網路上謠傳、針對執政團隊施政或是民生相關議題的錯假訊息，提供澄清圖卡、影音，並結合行政院各部會以及第三方事實查核機構的澄清訊息形成闢謠資料庫。

他說，目前民進黨中央也自行研發互動式「闢謠工具」，利用AI科技化被動為主動，在民進黨Line@的官方帳號，設置闢謠專區，除了串接官網的闢謠專區，更主動發送近期網路熱議的錯假訊息給支持者，即時澄清謠言。此外，更提供加入Line好友的支持者，闢謠資訊的查詢功能，以防舊的、已澄清過的錯假訊息起死回生，持續在坊間流竄。

黨內人士說，黨中央自媒體節目「DPPNews」、「爸媽叫我不要談政治」，為迎合短影音時代來臨，這段時間積極以短影音形式針對錯假訊息做即時回應。

「DPP News」主要由2位專任發言人吳崢、韓瑩為主角，針對時事議題以及執政團隊施政的不實攻擊進行闢謠回應；「爸媽叫我不要談政治」則是由年輕黨工針對特定熱議的專題，如近期國防特別預算條例、與前陣子的轉型正義相關議題，以長短影音並進形式，吸取年輕族群的觸及。

他說，針對年底地方選舉，黨中央已與完成提名的縣市長參選人團隊進行輔選會議，除了解各參選人團隊需要黨中央協助的事項，更與各團隊成立闢謠窗口，因應接下來選舉可能面臨對手甚至是境外的認知作戰，透過與地方團隊建立的即時回報機制，黨中央可以迅速協助製作闢謠圖卡、影音，提供素材讓地方競選團隊與黨公職在地方群組做闢謠工作，防堵錯假訊息擴散。

民進黨中央表示，從過往2018年、2022年的選舉經驗顯示，地方層級選舉是錯假訊息特別氾濫的時刻，深究原因是地方選舉議題分散、各地方封閉性的社群群組讓錯假訊息不易被及時察覺。因此，黨中央特別及早做準備，慎防錯假訊息與認知作戰再次成為影響選舉結果的不利因素。

民進黨 事實查核 地方選舉

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