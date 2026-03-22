營養午餐政策交鋒 蘇巧慧：方向正確感謝李四川肯定

台北市率先推動營養午餐免費政策後，新北市長選戰也掀起攻防。國民黨參選人李四川競辦昨表態，蘇巧慧是在財政不了解情況下匆匆喊進；民進黨參選人蘇巧慧則回應，自己早已提出相關政策，並表示「感謝國民黨的肯定」，強調方向正確，雙方隔空交鋒。

蘇巧慧今出席出席五股集福宮福德爺重建上樑大典時表示，她提出的六大福利政策，包括免費營養午餐、減輕醫療負擔、疫苗補助及早產兒家庭支持等，均與在地議員及參選人充分討論後形成，內容紮實且貼近基層需求，目標在於減輕家庭照顧壓力。

對於李四川也提出營養午餐免費構想，蘇巧慧表示樂見各界支持，直言「這代表我們提出的方向是對的」，並強調只要有助於新北發展與市民福祉，「好的事情大家一起來」，未來也會持續提出更多具體政策。

針對李四川競辦質疑其對財政狀況不了解、匆促提出政策，蘇巧慧未正面回擊，僅重申相關政見皆經過完整討論，並將持續深化政策內容，爭取市民支持。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）今出席出席五股集福宮福德爺重建上樑大典。記者張策／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）今出席出席五股集福宮福德爺重建上樑大典。記者張策／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右四）今出席出席五股集福宮福德爺重建上樑大典。記者張策／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）今出席出席五股集福宮福德爺重建上樑大典。記者張策／攝影