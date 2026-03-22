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新北營養午餐免費 李四川：評估可行一定會推

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今天到樹林參加樹林棋藝盃全國圍棋公開賽。記者葉德正／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天到樹林參加樹林棋藝盃全國圍棋公開賽。記者葉德正／攝影

台北市推出營養午餐免費後，各縣市跟進，國民黨新北市長參選人李四川昨表態當選後，將評估推「新北市國中小營養午餐免費」，對手民進黨新北市長參選人蘇巧慧則回應她早已表態，感謝李的肯定，引發誰先提的討論。李四川今天表示，台北市營養午餐免費是他跟蔣萬安市長建議，他若當選新北市長，一定會詳細評估，若可行一定會推。

2026九合一選舉

對於蘇巧慧說法，李四川說「應該是我要感謝她給我的肯定」，台北市營養午餐是他跟蔣市長建議，也經過大概兩、三年的評估。

李四川說，包括預算的支持，還有偏遠學校跟台北市有一點不大一樣，沒有經過評估提的政策「我認為是相當危險」，如果年底他當選，絕對會做詳細評估，如果這個評估是可行「我一定會來推行」。

李四川今天出席樹林棋藝盃全國圍棋公開賽，被問到有沒有下過圍棋，他直呼完全沒有，也感謝小朋友教了他很多，他會認真學習，也感謝地方對圍棋發展投入這麼大的力量，從小紮根。

蘇巧慧 營養午餐 李四川

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台北市推出營養午餐免費後，各縣市跟進，國民黨新北市長參選人李四川昨表態當選後，將評估推「新北市國中小營養午餐免費」；對手民進黨新北市長參選人蘇巧慧回應她早已表態，感謝李的肯定，引發誰先提的討論。李四川競辦說，北市提出營養午餐免費政策構想者，正是當時的台北市副市長李四川長期評估後的結果，這比蘇巧慧上個月在對新北市財務狀況毫無了解下才匆匆喊進，不知早了多久，「這不叫政治口水，什麼才是政治口水」。

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