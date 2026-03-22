新北營養午餐免費 李四川：評估可行一定會推

台北市推出營養午餐免費後，各縣市跟進，國民黨新北市長參選人李四川昨表態當選後，將評估推「新北市國中小營養午餐免費」，對手民進黨新北市長參選人蘇巧慧則回應她早已表態，感謝李的肯定，引發誰先提的討論。李四川今天表示，台北市營養午餐免費是他跟蔣萬安市長建議，他若當選新北市長，一定會詳細評估，若可行一定會推。

對於蘇巧慧說法，李四川說「應該是我要感謝她給我的肯定」，台北市營養午餐是他跟蔣市長建議，也經過大概兩、三年的評估。

李四川說，包括預算的支持，還有偏遠學校跟台北市有一點不大一樣，沒有經過評估提的政策「我認為是相當危險」，如果年底他當選，絕對會做詳細評估，如果這個評估是可行「我一定會來推行」。

李四川今天出席樹林棋藝盃全國圍棋公開賽，被問到有沒有下過圍棋，他直呼完全沒有，也感謝小朋友教了他很多，他會認真學習，也感謝地方對圍棋發展投入這麼大的力量，從小紮根。