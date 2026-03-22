新北大巨蛋選址攻防 李四川：批評我的人大概連碰都沒碰過

新北大巨蛋預計年中定址，國民黨新北市長參選人李四川昨說，新北大巨蛋若是設在交通方便、有大眾運輸的地方，就是較理想的地點，遭到民進黨議員戴瑋姍批「符合條件的只有板橋」。李四川今回擊，他蓋過小巨蛋，也完成大巨蛋，並操作過棒球賽事與演唱會，「批評我的人大概連碰都還沒有碰過啦」，從營運效益與疏散來看，他講的都是基本條件，侯友宜市長也跟他說從澳洲考察回來後，會提出相關意見，做最後決定。

李四川昨天受訪表示，新北大巨蛋目前正在選址作業中，從台北市大巨蛋的經驗，新北市大巨蛋若是設在交通比較方便、有大眾運輸的地方，就是較理想的選址地點；不過民進黨議員戴瑋姍說，李四川指的3個條件包含「遠離住宅區」、「在市區」、「有捷運、高鐵」，但目前潛在選址地點樹林與淡水根本沒有高鐵「可見得李四川顯然離開新北太久，根本還在用台北的思維，思考新北的市政」。

李四川今天回應，交通設施絕對是大巨蛋成功不會成為蚊子館的基本條件，她說有高鐵就一定在板橋，但高雄除了左營巨蛋，其他演唱會與賽事地點也都離高鐵相當遠。

李四川說，如果選在樹林，從高鐵板橋站坐火車到樹林，還有樹林機五周邊的捷運，都符合他昨天講的話；淡水雖然高鐵遠一點，但有輕軌。

李四川說，對方可能到現在為止，還不知道一個大巨蛋啟用時候該有的電費與所有開銷，其次是演唱會的疏散，要有很完備的交通設施才有辦法把三、四萬人或四、五萬人在短時間疏散。

對於樹林、淡水最後選擇何處，侯友宜是否有跟他討論過？李四川說，侯市長這兩年推動，包括專家評估與意見跟他幾乎差不多，現在侯市長還到澳洲考察，也告訴他看完以後回來會提供意見，去做最後的決定。