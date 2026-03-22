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國民黨台中市長黨內初選民調將展開 楊瓊瓔為路跑活動鳴槍起跑

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立委瓊瓔今天到台中神岡區，參加2026神岡馬公益馬拉松暨同濟會台灣總會台中區運動大會，與來賓們一起鳴槍起跑。圖／取自楊瓊瓔臉書
立委瓊瓔今天到台中神岡區，參加2026神岡馬公益馬拉松暨同濟會台灣總會台中區運動大會，與來賓們一起鳴槍起跑。圖／取自楊瓊瓔臉書

國民黨台中市長下屆人選本月25至31日將展開初選民調，競爭者立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔昨天都辦完最後造勢活動，等待初選電話民調結果；楊瓊瓔今天早上參加路跑活動，她與來賓們一起鳴槍說「這不只是一場挑戰自我的賽事」，外界認為這也是她自我期許的一句話。

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楊瓊瓔今天在臉書說，她早上到神岡區參加2026神岡馬公益馬拉松暨同濟會台灣總會台中區運動大會，與大家一起鳴槍起跑，她說這不只是一場挑戰自我的賽事，更是一場匯聚愛心的盛典。公益捐款已經高達150萬元，讓她感動。

楊瓊瓔再趕到后里區，參加由后里體育會舉辦的115年體育大會師親子健行活動，她說現場人多，有將近1600人參加。

楊瓊瓔臉書最後註明「3月25至3月31市長初選民調電話，唯一支持楊瓊瓔」、「有資歷才給力」。

台中 江啟臣 立法院 楊瓊瓔 國民黨

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