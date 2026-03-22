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國民黨北市明起登記 4區有現任議員涉司法案…藍選情添變數

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員陳重文。圖／聯合報系資料照
台北市議員陳重文。圖／聯合報系資料照

國民黨北市議員初選明起第一梯次登記，由於這次國民黨有4名現任議員涉官司，包括議員陳重文應曉薇葉林傳，還有前天遭檢調搜索涉助理費案的李傅中武，不僅牽動國民黨北市議員提名策略，4人若被停權還脫黨參選，也為藍營北市選情添變數。

2026九合一選舉

國民黨2026北市議員選舉將提名33席，採兩梯次登記，周一至三月二十五日第一梯次士林北投區（第一選區）、內湖南港區（第二選區）、松山信義區（第三選區）及平地原住民、山地原住民選區登記，北投士林提名5席、內湖南港5席、松山信義5席。

第二梯次則為中山大同（第四選區）、中正萬華區 （第五選區）、大安文山（第六選區）四月七至九日領表登記，各提名4席、4席、及8席。

其中第一選區士林北投區，因議員陳重文涉台智光等案一審判決有罪；爭取提名的新人罷吳青年賴苡任遭具名檢舉傷害黨譽，市黨部上月底建請黨中央考紀會作適當處分，至今未有結果，明天就要登記，包括爭取初選新人另有林揚庭，還有陳重文若被停權是否脫黨參選，為藍營選情添變數。

另外，中正萬華選區將提名4席，與現任議員席次相同且有新人爭取，將創國民黨首例「不保障現任」辦理初選，呈現八搶四激戰。但若應曉薇涉京華城案三月二十六日一審判決有罪恐停權，將由新人李孝亮、郭音蘭、張延廷、周世雄初選搶1席，甚至屆時應曉薇是否脫黨或派女兒應佳妤參選，都為藍營選情添變數。

還有北市副議長、中山大同區議員葉林傳被控投資賭博電玩不法獲利314萬元，台北地院日前開庭葉否認犯罪；上周山地原住民選區議員李傅中武涉詐助理費案，昨才以500萬元交保。

根據國民黨「黨員參加公職人員選舉提名辦法」第九條，黨員若有違反組織犯罪防制條例、檢肅流氓條例、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、洗錢防制法或貪污治罪條例等，經法院一審判決有罪，立即喪失提名登記資格，並不得由本黨提名，另外，其案情雖未經法院判決有罪，經廉能委員會或中央考核紀律委員會認定對社會公義有害，對本黨聲譽有損，予以停止黨權、撤銷黨籍、開除黨籍處分者，亦同。

台北市議員應曉薇。圖／聯合報系資料照片
台北市議員應曉薇。圖／聯合報系資料照片

台北市議會副議長葉林傳。圖／聯合報系資料照片
台北市議會副議長葉林傳。圖／聯合報系資料照片

台北市議員李傅中武涉詐千萬助理費，昨晨被檢方依貪汙罪500萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影
台北市議員李傅中武涉詐千萬助理費，昨晨被檢方依貪汙罪500萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影

葉林傳 應曉薇 陳重文 國民黨 議員

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