營養午餐之戰 李辦：李四川先推有經驗 勝蘇巧慧倉促喊進

台北市推出營養午餐免費後，各縣市跟進，國民黨新北市長參選人李四川昨表態當選後，將評估推「新北市國中小營養午餐免費」；對手民進黨新北市長參選人蘇巧慧回應她早已表態，感謝李的肯定，引發誰先提的討論。李四川競辦說，北市提出營養午餐免費政策構想者，正是當時的台北市副市長李四川長期評估後的結果，這比蘇巧慧上個月在對新北市財務狀況毫無了解下才匆匆喊進，不知早了多久，「這不叫政治口水，什麼才是政治口水」。

李四川競選辦公室表示，蘇巧慧委員到底說的是「感謝對手肯定」還是「感謝肯定對手」？因為台北市當初提出營養午餐免費構想的，就是當時的副市長李四川，還有媒體用幕後推手形容李四川，這比蘇巧慧上個月在對新北市財務狀況毫無了解下，才匆匆喊進，不知早了多久。

李競辦表示，台北市的免費營養午餐政策，從去年開始評估到今年的完成規畫李四川都有參與，非常清楚其中的「眉角」，但最重要的就是，學生的公平性，以及市府的財政負擔，畢竟不能因為一水之隔，甚至一線之隔，就讓學生有兩地不同的待遇。

李競辦也說，但也不能讓其他的教育支出受到影響，妨礙孩子們的受教，正因為了解這些關鍵所在，所以當然需要評估，也因為有過經驗「不會需要太久時間，很快就會決定」。