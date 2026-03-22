國民黨台中市長提名戰…勝者重新整隊 難題才剛開始

國民黨台中市長提名戰邁入尾聲，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔的「姐弟之爭」迎來結局，無論誰勝誰負，難題剛要開始。這場黨內角力從去年底江、楊宣布參選以來，雙方殺到基層裂痕已經造成，勝者如何整隊將是艱鉅的任務。

江啟臣與楊瓊瓔昨辦完民調前最後一場大型造勢，延續各自特點，江強調國際路線與黨內明星站台，楊凸顯親民形象與地方經營，檯面上維持君子之爭，檯面下暗潮洶湧，江啟臣背靠紅黑派系與空戰優勢，楊瓊瓔透過社團組織，兩造支持者動作與衝突不斷。

江、楊今年二月簽署黨中央的提名協議，承諾尊重民調結果，敗者不會用無黨籍或其他任何形式參選，必須輔選勝者，避免黨內整合不力的窘境；然而承諾是一回事，落實到真正的選戰中，跑攤是否夠勤、樁腳會不會全力固票，都不是一紙協議書可以約束的。

民進黨參選人何欣純在賴清德總統強力加持下，聲勢日漸上漲，走出太平、大里的地方型立委形象，打開跨區甚至跨縣市知名度；她四連霸立委的地方實力本就不容小覷，大打青年政策與清新形象，年輕族群的支持度也有愈往上升趨勢。

國民黨派出江啟臣或楊瓊瓔，對何欣純都有部分優勢，江在年輕族群與西南屯等市區大幅領先，楊在原縣區的基層組織則有高黏著度，即使是何的本命區大里太平，也有一定支持度；另一方面，這也意味著江、楊對何都有部分劣勢，江的地方經營、楊的年輕選民，都可能成為何欣純的翻盤點。

國民黨想守住台中，確定提名後的大部隊整合至關重要；江啟臣要能延續楊的縣區實力與親民形象，楊瓊瓔必須借重江的國際形象和年輕族群支持度。江楊能否成功整合，不僅考驗參選人的手腕和身段，黨中央的斡旋乃至盧秀燕的運作都至關重要。

綠、白動向會成為整合關鍵「Ｘ因子」，民進黨是否會「灌票」特定參選人，導致藍營內部裂痕持續擴大？民眾黨若無法等來期待的人選出線，是否願意支持「藍白合」？盧秀燕的輔選能否到位？國民黨確定提名絕非「選戰結束」，更艱困的工作剛要開始。