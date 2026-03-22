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蘇巧慧提新北免費營養午餐政見 李四川：經評估也會推動

聯合報／ 記者林媛玲江婉儀楊正海／連線報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左二）昨天到新北中和鎮福宮參加捐血活動。記者江婉儀／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左二）昨天到新北中和鎮福宮參加捐血活動。記者江婉儀／攝影

新北市長選戰已開打，民進黨參選人蘇巧慧昨提免費營養午餐等政策，國民黨參選人李四川回應，北市免費營養午餐是他建議後實施，如果年底當選，新北經評估也會推動。蘇巧慧聞訊後說，服務市民本就不分顏色，感謝李四川的肯定，希望有機會來為市民實現。

2026九合一選舉

蘇巧慧昨到新北中和鎮福宮參加捐血活動，綠營議員「小雞」緊緊跟隨，李四川與台北市長蔣萬安一同參加大大攜手讓愛永續捐血嘉年華，兩人再度同台，蔣萬安還以諧音梗笑稱，選舉的過程「川伯」千萬記得保護好嗓子，要多吃「川貝枇杷膏」。

蘇巧慧表示，未來不管在政府所提供的育兒津貼、托育津貼，她還要提供更多的照顧，像免費營養午餐、減輕醫療負擔等，這些政策方向都是希望能夠協助年輕爸媽減輕育兒負擔。

李四川回應，台北市的免費營養午餐也是經過好幾年評估，他才建議蔣萬安市長來實施，如果年底他當選，他當然也會經過詳細評估，如果可行，他會來推動。

至於綠營質疑新北巨蛋孵不出、「擠牙膏」選址，李四川說，從北市的大巨蛋經驗，如果設在市區，交通方便，全國的人要來，不管是打棒球、演唱會或是辦活動，就會比較方便，如果有大眾運輸，包括捷運、高鐵，當然是最好的地方。

民進黨北市議員洪健益日前在廣播節目中，稱讚李四川做事能力不錯，蘇巧慧昨表示尊重。李四川回應，不知道有這件事，但謝謝洪健益，他做事向來沒有分藍綠，只要對市民有利的，他一定會去做。

國民黨新北市長參選人李四川（左）昨與台北市長蔣萬安（右）一同參加活動。記者曾吉松／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（左）昨與台北市長蔣萬安（右）一同參加活動。記者曾吉松／攝影

育兒津貼 北市 新北

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