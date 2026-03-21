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高雄三民區人口成長議員增1席 這3人確定回鍋參選引爆卡位戰

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國民黨前議員童燕珍將回鍋參選，近期陸續掛上競選看板。圖／讀者提供
國民黨前議員童燕珍將回鍋參選，近期陸續掛上競選看板。圖／讀者提供

高雄市三民區議員席次由7席增至8席，牽動老將回鍋與政黨提名布局，除了前議員黃淑美、林于凱相繼表態投入選戰，國民黨前資深議員童燕珍也將回鍋參選，卡位戰提前開打。

2026九合一選舉

三民區因人口增加，應選席次恢復至8席，藍綠陣營均採「未過半」提名策略，保留與友軍彈性整合空間。綠營方面，提名現任議員康裕成、鄭孟洳、何權峰3人，並與無黨籍議員曾俊傑、張博洋維持合作，力拚議會席次過半優勢。

不過，黃淑美未獲民進黨提名後，宣布退黨改以無黨籍身分投入選戰，為泛綠選情投下變數。她曾任4屆市議員，後來轉任高雄市輪船公司董事長，過去在三民區累積近2萬票，具有一定吸票能力，她的參選可能分散票源影響綠營選情。

藍營則在2席現任議員基礎上規劃再提名1席。現任議員黃柏霖、黃香菽力拚連任外，前議員童燕珍與前市黨部發言人莊為傑均有意爭取提名。童燕珍近期陸續掛出競選看板，正式表態爭取提名，下周完成領表登記，展現重返議會的企圖心。

童燕珍曾任5屆議員，逾20年議會經驗，長期深耕教育與基層服務，她表示，投入幼教領域多年，若重返議會，將持續為教育制度與基層需求發聲。

對此，國民黨高雄市黨部表示，三民區預定提名3席，後續將視登記情況評估是否啟動初選機制。

另外，林于凱曾以時代力量身分在三民區當選議員，4年前連任失利，近期加入民眾黨改披白袍捲土重來，將與藍營分進合擊，藍白合態勢底定。

時代力量高雄市前議員林于凱加入民眾黨再戰2026三民區議員選舉。圖／翻攝自林于凱臉書
時代力量高雄市前議員林于凱加入民眾黨再戰2026三民區議員選舉。圖／翻攝自林于凱臉書

高雄市三民區前議員黃淑美宣布以無黨籍投入選戰。記者徐白櫻／攝影
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議員 康裕成 無黨籍

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