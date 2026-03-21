前助理涉美濃大峽谷爭議 朱信強無預警宣布退出市議員選戰

2026年底九合一大選，高雄市旗美區、無黨籍市議員朱信強今天無預警透過臉書發表聲明宣布將不再參選連任，為選舉投下震撼彈，消息一出，不少鄉親驚訝不捨，但朱信強說，他自己以平常心看待，從政多年選擇轉個念，暫時卸下議員身分，休息一段時間再決定未來走向。

58歲朱信強在縣市合併後當選首屆區市議員，之後於第三、第四屆再度當選，未料他今天突宣布不再參選第五屆市議員，被外界解讀可能特助石麗君涉入美濃大峽谷爭議事件有關，他強調，這項決定並非一時衝動，經過一段時間沉澱後做出的決定，願意承擔應有責任。

至於接班人選，傳大寮區前區長鍾炳光以無黨籍宣布投入議員選戰接棒，朱信強說，會全力支持鍾，他也重申雖不再參選議員，但服務地方的心不會改變，未來仍會以不同形式參與地方事務。

朱信強臉書發文說，經審慎思考後，決定不再參選，提到自民國90年投入農會服務，歷任二屆農會理事長、三屆市議員，25年來始終深耕基層，與農民並肩同行，關心農業發展，推動地方基礎建設，盡心盡力、不敢懈怠。

他說，一路走來，雖有努力的成果，亦有未盡圓滿之處，對此始終心懷感恩，亦深自反省，原本人生另有規劃，盼在適當時刻從容轉身，為這段公共服務歷程畫下圓滿句點，然而世事多變，未能如願，心中難免留下遺憾。

對於自身在領導與統御上的不足，願誠實面對，並承擔應有責任，感謝鄉親多年來的支持與信任，讓他有機會為地方付出心力。

朱信強說，雖不再參選第五屆議員，但對農業的關懷與對地方的情感不會改變，鄉親有需要服務的地方，一定全力以赴，同時也期盼有更多優秀人才投入公共事務，延續對農業的重視與對地方的用心，讓地方持續進步、穩健發展。