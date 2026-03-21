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恐嚇？祝對手「平安順利」遭曲解 吳宗憲：簡單問候之前也講過

聯合報／ 記者戴永華王燕華／宜蘭即時報導
吳宗憲過去就曾在臉書祝福過林國漳「行程平安」，昨天受訪時說「跑行程時平安、順利」，被外界曲解成有恐嚇意味。吳的競辦今天表示，只是單純問候，卻被當成政治攻擊炒作話題。圖／翻攝自吳宗憲臉書
吳宗憲過去就曾在臉書祝福過林國漳「行程平安」，昨天受訪時說「跑行程時平安、順利」，被外界曲解成有恐嚇意味。吳的競辦今天表示，只是單純問候，卻被當成政治攻擊炒作話題。圖／翻攝自吳宗憲臉書

隨著宜蘭縣長選舉加溫，國民黨立委吳宗憲月前民調出線，勤跑基層並尋求藍白合，他昨天接受媒體訪問時祝福林國漳，在「跑行程的時候一切平安、順利」，卻被外界曲解成帶有恐嚇意味，其實吳宗憲1月24日曾在臉書貼出與林國漳的合照，當時也是寫祝福「行程平安」，這次只是很單純的問候，卻被當成政治攻擊的炒作話題。

2026九合一選舉

根據吳宗憲1月24日的臉書貼文寫著，「國漳兄，辛苦了，同為法律人的我們都很清楚，跑行程真的不輕鬆，惺惺相惜，其爭也君子。祝福您，身體健康、行程平安」，同時附上一張林國漳同意公開在臉書貼文的合照，與他昨天受訪時的祝福相同。

根據美麗島電子報19日公布宜蘭縣長選舉民調，在藍綠白三腳督情況下，33.0％支持民進黨參選人林國漳、26.6％支持國民黨參選人吳宗憲、7.9％支持民眾黨陳琬惠；若是民進黨對上藍白合，林國漳35.8％勝過藍白合吳宗憲33.0％，以35.8％勝過藍白合陳琬惠26.7％。

媒體昨天採訪吳宗憲對民調的看法，吳表示，民進黨參選人是由民進黨高層直接欽點，林國漳很早就開始在地方跑了，那是林努力的成果，這點我們當然不會否認，也不會覺得意外，他也是蠻肯定林大律師的努力；至於，國民黨是完全依據民主程序，經過民調由宜蘭人決定候選人是誰，而他出線之後，議長也非常有風度，支持認可民調結果。

吳宗憲坦承，這份民調是國民黨整合之前及在野黨整合之前，他與林律師的民調就已經在誤差範圍內2.8%，其實覺得是旗鼓相當啦，將來國民黨與在野黨整合完畢，一定會有顯著提升，所以他對未來有信心，「那一樣我也會祝福林大律師在跑行程的時候能夠一切平安順利，我想這是君子之爭，我們宜蘭是民主聖地，所以這次我會創造宜蘭是民主聖地2.0給全國人民看」。

吳宗憲這段受訪被外界曲解成具有恐嚇意味，競選辦公室今天表示，在宜蘭這片充滿人情味的土地上，「互道平安」是最真誠也最平凡的問候，很遺憾單純的祝福卻被政治化，而且在選舉的長跑中，吳宗憲深知奔走基層辛苦，這份祝福是發自內心的同理及體貼。

競辦說，事實上無論是林當初被徵召，或只是兩人在行程中偶遇，吳宗憲過去也都曾公開表達過同樣一句的祝福；政治可以有立場，但不需要失去基本的良善與溫度，希望競爭是建立在對宜蘭的熱愛，提出施政藍圖爭取選民認同，而非文字遊戲。

民眾黨 陳琬惠 林國漳 吳宗憲 國民黨 民進黨

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