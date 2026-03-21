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綠新北第11選區3搶2！張錦豪發票換盆栽、蔡美華女力相挺、朱誼臻勤跑基層

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
朱誼臻站路口、跑基層爭取支持。圖／取自朱誼臻臉書
朱誼臻站路口、跑基層爭取支持。圖／取自朱誼臻臉書

民進黨新北第11（汐金萬）選區市議員3人搶2席提名，現任議員張錦豪為讓民眾了解森林的重要，今準備七里香與鵝掌藤，讓民眾用發票換盆栽推廣植栽做公益；「通靈少女」劉柏君回汐止娘家，力挺參選人蔡美華衝刺；朱誼臻則站路口、跑基層爭取支持。

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張錦豪表示，今天趁著世界森林日準備1500株常見、容易照顧的七里香、鵝掌藤等盆栽送給民眾，另也結合公益活動，希望民眾捐贈統一發票給公益團體，1張發票兌換1株盆栽，每人限換3株。

張錦豪說，為了環保，現場未提供塑膠袋，邀請民眾自備環保袋，活動所得發票將會全數捐贈公益團體，今天排隊民眾常熱絡，還有些人特別多帶發票捐贈給公益團體，響應此次的公益活動。

知名影集「通靈少女」主角原型的劉柏君，今天「回娘家」到汐止濟德宮，與市議員參選人蔡美華一同參拜祈福，展現深厚的在地情誼與團結氣勢。

劉柏君說，現在是「女力崛起」的時代，從前總統蔡英文、現任副總統蕭美琴到日本首相高市早苗，女性政治人物展現出的堅毅與韌性有目共睹。

蔡美華表示，這段日子以來，無論在寒風中站路口、走訪市場或是車隊掃街，每一聲「加油」和每一雙緊握的手，都讓她深刻感受到鄉親們眼中的期待，希望鄉親能成為她最強大的後盾。

另一位爭取黨內提名參選人的朱誼臻已宣示開啟「馬拉松模式」，不是在站路口、掃街拜票，就是在前往拜訪的路上，勤跑基層。

「通靈少女」劉柏君回汐止娘家，力挺參選人蔡美華衝刺汐金萬初選。圖／蔡美華
「通靈少女」劉柏君回汐止娘家，力挺參選人蔡美華衝刺汐金萬初選。圖／蔡美華

現任議員張錦豪為讓民眾了解森林的重要，今準備七里香與鵝掌藤提供給民眾用發票換盆栽推廣植栽做公益。圖／張錦豪提供
現任議員張錦豪為讓民眾了解森林的重要，今準備七里香與鵝掌藤提供給民眾用發票換盆栽推廣植栽做公益。圖／張錦豪提供

現任議員張錦豪為讓民眾了解森林的重要，今準備七里香與鵝掌藤提供給民眾用發票換盆栽推廣植栽做公益。圖／張錦豪提供
現任議員張錦豪為讓民眾了解森林的重要，今準備七里香與鵝掌藤提供給民眾用發票換盆栽推廣植栽做公益。圖／張錦豪提供

張錦豪 民進黨 劉柏君

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