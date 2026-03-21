苗栗年底五合一選舉民進黨完成提名登記 縣黨部：議員席次爭取最大化

苗栗縣年底五合一選舉，民進黨苗栗縣黨部已完成登記作業，其中縣議員11人，除6名現任議員爭取連任，另有5名新秀參選；鄉鎮市長無人登記，縣議員陳春暖已表態參選，縣黨部強調部分選區登記人數超過預定提名名額，將先依提名機制協調，如協調未果，則依規定進入初選程序，以公開公正的機制選出代表民進黨參選縣議員，致力將民進黨的苗栗議員席次最大化。

縣黨部指出，民進黨苗栗縣黨部上周辦理2026年縣議員、村里長選舉黨內提名登記作業，3月9日開始受理，至13日下午5時截止，共11名黨員完成提名登記程序，分布於全縣第一至第五選區；村里長部分無人登記。

縣黨部執行長連森裕指出，苗栗縣議員民進黨現有8席次，其中陳品安接受中央徵召參選縣長，陳春暖有意參選卓蘭鎮長未登記爭取連任議員，各選區登記名單如下，一選區（提名2名）徐筱菁、許櫻萍；二選區（提名1名）羅貴星、田永桂；三選區（提名2名）：翁杰、杜文卿；四選區（提名2名）吳亭亭、邱毓興、劉治竑；五選區（提名2名）陳詩弦、陳光軒；六選區（提名1名）：無人登記。

縣黨部表示，登記作業依黨內規定辦理，公開透明，登記人員均依程序完成手續。名單中除6名現任議員尋求連任，也有長期投入地方服務的資深黨員投入選戰，展現黨內深耕地方的決心。

鄉鎮市長及代表本周也完成登記，目前18鄉鎮市長無人登記，苗栗長期被視為民進黨艱困選區，但民進黨在地方經營不退縮、不缺席，將持續號召有志者投入基層參與公共事務，布局2026選戰的決心與行動力。各鄉鎮市長目前雖無人登記，縣黨部後續將以整體選戰考量，尋覓適當人選，不排除以徵召等方式徵詢最強戰力投入選戰，攜手為苗栗打拚。

鄉鎮市民代表提名登記名單如下：公館鄉（第一選區）楊家樹；通霄鎮（第二選區）徐鈺婷、林芸嬅；苗栗市（第三選區）湯國環，共有4名黨員登記，下周將提報至縣黨部執行委員會進行資格審查，依黨內相關程序辦理後續提名作業。 登記名單中，公館鄉楊家樹、通霄鎮徐鈺婷為現任鄉鎮市民代表，持續投入基層服務、爭取地方認同；林芸嬅為縣議員翁杰服務處主任，具備紮實基層歷練與政策執行經驗，這次由幕僚轉戰前線，展現民進黨人才接棒、團隊作戰的整體戰力。

此外，苗栗市第三選區登記人湯國環是來自菲律賓的新住民，22歲來台定居，具有菲律賓大學學歷，曾任英語教師及縣府移工翻譯，長期關注多元文化、新住民及勞工議題，盼以自身跨文化背景與基層服務經驗，為苗栗注入更多元、進步的公共參與能量。