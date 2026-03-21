國民黨台中市長初選 楊瓊瓔太平造勢湧3萬人：爭取中捷藍線延伸

國民黨台中市長電話民調在即，爭取黨內提名的立委楊瓊瓔今天下午在太平舉辦萬人挺瓔團結大會，吸引3萬多人到場相挺。楊瓊瓔強調，全力爭取捷運藍線延伸大平，打造台中成為幸福快樂的城市。

「市民最大、市民做主」萬人挺瓔團結大會今天下午3時在太平運動場登場，現場邀歌手向蕙玲、李子森、杜忻恬、陳孟賢等人演唱，吸引三萬多名民眾到場參與。

現場包括太平區農會總幹事為余文欽、市議員李中、楊大鋐、吳呈顯、羅永珍、吳建德、賴朝國、林昊佑等人，以及企業、民眾都上台助講，大讚楊瓊瓔在地服務好，大喊「唯一支持楊瓊瓔」。

楊瓊瓔說，看到鄉親相挺相當感動，感受每吋土地跳動，她是台中的女兒，30多年沒離開過台中，台中每一條道路，都一步一腳印走過，台中每一階段轉型，她都在最前線見證。她早期台中火車頭圓環，到現在綠空廊道，她參與這座城市縣市合併到躍升國際城市的都市翻轉。

她指出，從省議員、立委、到受市長盧秀燕邀託擔任台中市副市長，再到任立委，她的初衷始終沒變，政治不是治理，而是溫柔的陪伴，傾聽市民心聲，她準備好了，接棒盧秀燕，台中升級更耀眼。

楊瓊瓔指出，台中市政一天都不能等，這幾年為台中爭取預算上千億，她承諾，未來預算透明化，讓鄉親看得到進步，並強調全力爭取捷運藍線延伸大平，總長約4.66公里，規劃採地下化形式，共設置4站；楊瓊瓔強調，「我準備好接棒台中市長盧秀燕」，全力建設台中，讓台中成為幸福快樂的城市。

立委楊瓊瓔今在太平舉行萬人挺瓔團結大會，吸引3萬多名民眾到場參與。記者黃仲裕／攝影

立委楊瓊瓔今在太平舉行萬人挺瓔團結大會，吸引3萬多名民眾到場參與。記者黃仲裕／攝影

立委楊瓊瓔今在太平舉行萬人挺瓔團結大會，吸引3萬多名民眾到場參與。記者黃仲裕／攝影

立委楊瓊瓔今在太平舉行萬人挺瓔團結大會，吸引3萬多名民眾到場參與。記者黃仲裕／攝影