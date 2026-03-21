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藍委接力站台 江啟臣台中市區造勢：幸福城市邁向旗艦城市

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
立法院副院長江啟臣（前排右）在水安宮舉辦民調前最後一場造勢，和支持者握手。記者陳敬丰／攝影
立法院副院長江啟臣（前排右）在水安宮舉辦民調前最後一場造勢，和支持者握手。記者陳敬丰／攝影

國民黨台中市長民調在即，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔今天雙雙舉辦最後一場造勢活動，江瞄準西南屯新市區，水安宮前聚集上千名支持者。江啟臣表示，今天的台中是幸福的台中，未來希望成為旗艦的台中，拜託鄉親守住電話，讓他為市民圓夢。

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江啟臣今下午在南屯水安宮舉辦3月25日民調前的最後一場見面會，立委洪孟楷、張嘉郡與廖偉翔現身支持，藍白相挺議員更是傾巢而出，包含國民黨團書記長李中、議員李文傑、陳文政、陳本添、林霈涵、張廖乃綸、朱暖英、黃馨慧、劉士州、楊大鋐、古秀英、民眾黨議員江和樹，大秀地方實力。

江啟臣表示，前市長胡志強本來也要來，但目前身患氣管炎，尚在休養，兩人剛剛也通過電話，胡表示「只要你贏就好啦」；江指出，胡志強第一次選大台中的市長，口號就是「世界的大台中」，而他認為，不只要做世界的大台中，還要成為最棒的台中、最棒的城市。

江啟臣說，台中市現在人口287萬人，15年間增加了21萬人，不只出生率高，還有很多外縣市移入，說明台中是有魅力、吸引力與實力的城市，這樣的城市要讓更多人看到；過去8年在市長盧秀燕執政下，台中成為公認的最幸福城市，未來要怎麼更好？

江啟臣盼望，他心中台中的未來，要和溫哥華一樣成為全球宜居城市、和米蘭一樣成為設計之都和會展之都、和維也納一樣成為音樂之都和社宅之都、和墨爾本一樣成為文化之都與全民共融之都；台中現在是幸福城市，未來要成為旗艦城市，邁向國際。

洪孟楷指出，江啟臣是「鐵人副院長、鐵人立委」，每次出國行程排滿滿，甚至會上午6時半出門看台積電設廠進度，未來若成為台中市長，也會用這樣的態度與精神建設台中。廖偉翔表示，20多年前台中被稱為「風化城」，在胡志強、盧秀燕的建設下，成為宜居、幸福的城市，江一定能接棒建設，實現未來願景。

張嘉郡誇讚，江啟臣是台灣政壇少數可以站上國際的人物，既能為外交努力，也能傾聽民意，更有領導者風範，能帶領台中成為整個中部的領頭羊；她也強調，「不要看民調領先就放鬆」，民進黨奧步很多，有非常多手段，因此電話民調絕對要堅持到最後一哩路，才能迎接勝利。

江啟臣（前中）表示，今天的台中是幸福的台中，未來希望成為旗艦的台中，拜託鄉親守住電話，讓他為市民圓夢。記者陳敬丰／攝影
江啟臣（前中）表示，今天的台中是幸福的台中，未來希望成為旗艦的台中，拜託鄉親守住電話，讓他為市民圓夢。記者陳敬丰／攝影

水安宮前聚集上千支持者。記者陳敬丰／攝影
水安宮前聚集上千支持者。記者陳敬丰／攝影

楊瓊瓔 盧秀燕 張嘉郡 江啟臣 國民黨 民調

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