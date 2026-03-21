江蕙對上費玉清？國民黨台中市長初選 議員妙喻嘆：太難選擇了

國民黨台中市長電話民調在即，爭取黨內提名的立委楊瓊瓔今天下午在太平舉辦萬人挺瓔團結大會，與立法院副院長江啟臣舉辦的西屯南屯見面會大拚場。為楊瓊瓔站台的市議員李中說，楊瓊瓔、江啟臣二人都非常優秀，這好比是藝人江蕙與費玉清大比拚，雙方粉絲都很多，要看市民智慧，要選擇哪一位。

「市民最大、市民做主」萬人挺瓔團結大會今天下午3時在太平運動場登場，現場邀歌手向蕙玲、李子森、杜忻恬、陳孟賢等人演唱助陣，半小時內就吸引逾萬名民眾到場參與，相當熱鬧。

現場包括太平區農會總幹事為余文欽、市議員李中、楊大鋐、吳呈顯、羅永珍、吳建德、賴朝國、林昊佑等人，以及在地里長、企業、民眾等都上台助講，大讚楊瓊瓔在地服務四十年，地方選民服務好，大力推動地方建設。

與會的多位議員表示，楊瓊瓔、江啟臣都很優秀，問政表現好，且在選舉都情義相挺，因此二邊都有站台、助講。

立委楊瓊瓔今在太平舉行萬人挺瓔團結大會，半小時內就吸引逾萬名民眾到場參與。記者趙容萱／攝影

立委楊瓊瓔今在太平舉行萬人挺瓔團結大會，半小時內就吸引逾萬名民眾到場參與。記者黃仲裕／攝影