李四川稱「免費營養午餐評估可行會推」蘇巧慧：服務市民不分顏色

新北市長選戰已開打，國民黨新北市長李四川拋出「校校有公托」政策，由於新北至今未推動營養午餐免費政策，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今喊免費營養午餐。李四川今出席活動受訪也指，如果年底當選，經過詳細評估可行也會推動。

蘇巧慧表示，過去十年她和新北一起成長，更是最早做好準備的候選人，經過她和議員們共同討論，在今年2月初便提出「六大福利政見」，不只推動免費營養午餐，還要為育兒家庭減輕醫療負擔，更提出早產兒家庭照顧津貼三萬元，就是希望減輕市民朋友的育兒壓力。

蘇巧慧說，服務市民本就不分顏色，感謝李四川的肯定，她會提出更多政見和願景，希望有機會來為新北市民實現。