新北大巨蛋藍圖？ 李四川點這些條件「當然是最好的地方」

台北大巨蛋2023年10月底啟用後創造出經濟效益，關於新北大巨蛋的選址，日前新北市長侯友宜表示預計今（2026）年中就會拍板。新北市長參選人李四川下午受訪，對於心目中的新北巨蛋的藍圖？李四川說，遠離一點住宅區，如果設在市區交通方便，如果有大眾運輸，當然是最好的地方。

李四川下午與台北市長蔣萬安一同出席「大大攜手讓愛永續2026捐血嘉年華」受訪指出，新北的大巨蛋，從台北市的大巨蛋經驗，一定要設在交通比較方便，原則上遠離一點住宅區，大巨蛋就會比較會成功。如果設在市區，交通方便，全國的人要來，不管是打棒球、演唱會，或是辦活動，就會比較方便，在疏導的部分，如果有大眾運輸，包括捷運、高鐵，當然是最好的地方。

李四川也說，現在侯友宜市長正在澳洲，他也說會去看一看，什麼樣的地點是最好的，他應該會給新北市一個最好的地點。