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教李四川打選戰？ 蔣萬安答諧音哏：保護好嗓子多吃「川貝枇杷膏」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
新北市長參選人李四川與蔣萬安參加活動受訪。記者楊正海／攝影
新北市長參選人李四川與蔣萬安參加活動受訪。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安下午參加「大大攜手讓愛永續2026捐血嘉年華」與新北市長參選人李四川同台，蔣萬安受訪時，媒體關心他如何幫李四川打選戰，蔣萬安妙答說，選舉的過程「川伯」千萬記得保護好嗓子，要多吃「川貝枇杷膏」。

2026九合一選舉

李四川受訪時，針對何時要穿蔣萬安送的競選「戰袍」？李四川說，已經穿過2、3次了；媒體追問，沒有跟蔣市長請教怎麼跟選民互動？李四川說，之前他就教了很多的選舉狀況，很重要的是「叫我要習慣」，習慣所有的選舉的語言。

李四川隨後與蔣萬安一起受訪，媒體問蔣萬安，會不會擔心新北會有負面的選戰攻擊？蔣萬安說，不會啦，「川伯」很有經驗，大家也看到，不分藍綠、不分黨派，川伯都贏得「做事的人」的好評。

他說，這個是大家有目共睹，所以「川伯」的親民也不用教，就是很自然，大家也看到這幾天川伯，勤走基層，跑了好多的地方，都看到他的臉書，看到許多的報導，所以選舉的過程，川伯千萬記得保護好嗓子，要多吃「川貝枇杷膏」。

李四川 蔣萬安 新北

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