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台中14選區詹智翔山城接棒 在地綠營大咖合體站台 助衝刺初選民調

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
蔡其昌、謝志忠上午力挺子弟兵詹智翔，陪同車掃衝刺戰力集結拚中14區初選民調。圖／民眾提供
蔡其昌、謝志忠上午力挺子弟兵詹智翔，陪同車掃衝刺戰力集結拚中14區初選民調。圖／民眾提供

2026 年台中市議員選舉民進黨初選進入最後倒數，關鍵民調將於 3 月 23 日至 29 日全面展開。立法院民進黨團總召蔡其昌今（21）日特別前進山城，聯手市議員謝志忠苗栗縣議員陳春暖，全力為新人詹智翔站台助陣。眾人深入東勢、新社、石岡及和平區進行車隊掃街，在民調啟動前的關鍵時刻，爭取鄉親「唯一支持」山城子弟詹智翔。

2026九合一選舉

台中市議員第 14 選區（東勢、新社、石岡、和平）長期以來呈現藍綠各執一席的穩定格局。然而，蟬聯五屆的民進黨資深議員蔡成圭於去年初宣布本屆任滿退休，不再競選連任，使得 2026 年的山城選戰，成為綠營詹智翔與石岡區九房里長張鴻斌形成老將對新秀的初選態勢，兩人將於2026年3月23日至29日進行民進黨初選民調，爭取該黨提名1席，地方選情備受矚目。

蔡其昌上午為詹智翔車掃時指出，擔任他山城服務處主任多年，長期在第一線蹲點，是道地的「新社囡仔」，更具備亮眼的學術背景，對於地方建設需求瞭若指掌；市議員謝志忠也對詹智翔寄予厚望，他指出，山城的未來發展需要具備專業法律素養與創新思維的年輕世代，詹智翔歷練完整且熟悉在地需求，是值得信賴的人選。

詹智翔表示，感謝前輩們的力挺，以及鄉親這一路走來的相伴，讓他更深切感受到地方對改變的期待。在民調倒數之際，他向鄉親呼籲初選進入最關鍵時刻，懇請鄉親下周接到民調電話，給年輕人一個服務的機會，也為家鄉帶來新的活力與轉變。

謝志忠 苗栗縣 蔡其昌

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