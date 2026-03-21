快訊

故宮百年／看遍天下壯麗物 乾隆為何迷戀巾箱本小書？

北市自小客車暴衝撞進松德市場 易家鯊魚麵遭撞兩人受傷

核二、核三具備重啟條件！賴總統：月底重啟計畫送核安會審議

聽新聞
0:00 / 0:00

藍新竹縣長初選 蔣萬安「二度同框」力挺徐欣瑩

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩今發布最新影片，再邀台北市長蔣萬安同框力挺。圖／徐欣瑩團隊提供
國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩今發布最新影片，再邀台北市長蔣萬安同框力挺。圖／徐欣瑩團隊提供

國民黨新竹縣長黨內初選進入最後衝刺階段，國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩今發布最新影片，再邀台北市長蔣萬安同框力挺。影片中，蔣萬安以「台北、新竹共同生活圈」出發，強調徐欣瑩具備科技專業與執行力，有能力帶領新竹縣走向專業科技治理。

2026九合一選舉

蔣萬安在影片中指出，許多在台北打拚的年輕人來自新竹，也有不少科技人在周末前往台北放鬆，台北與新竹早已是緊密的生活圈。

蔣萬安說，在AI時代，城市治理不僅需要創新與專業，更需要能真正將政策落實的執行力。徐欣瑩擁有交通大學理工背景，長期關注科技與地方發展，期待未來台北市和新竹縣在科技治理上緊密互動，共同成長。

徐欣瑩也在影片中呈現雙AI治理藍圖。她表示，非常敬佩蔣萬安在台北推動的智慧治理與溫暖社福，因此她也為新竹縣規畫了「雙AI願景」，用科技的AI「拚效率」，用有愛的AI「享幸福」，如提出「AI縣政府」強化縣府施政效率，以及建立 AI全動態交通流控系統和智慧公車路網，解決新竹縣長年塞車的痛點；並透過AI遠距醫療，守護鄉親健康，讓縣民享受幸福生活。

影片結尾，兩人豎起大拇指，齊聲高喊「施政要創新，台灣一定贏！」徐欣瑩團隊指出，蔣萬安作為藍營政治明星，繼過年拜年影片，又再度同框為徐欣瑩讚聲，就是對徐欣瑩專業、清新、正派、國際視野的高度肯定，強化了台北市、新竹縣治理連線的想像，成功凝聚國民黨對「科技雙城」邁向專業治理的信心及期待。

遠距醫療 台北 徐欣瑩 蔣萬安

延伸閱讀

從收容到守護！竹縣副縣長陳見賢提三大動保升級方向

守護藍天…徐欣瑩要竹縣推強棒 陳見賢喊團結

竹縣初選政策交鋒 徐欣瑩陳見賢都打AI牌

蔣市府人事異動 祕書長李泰興升任副市長

相關新聞

傳鄭麗君成連任大敵 蔣萬安列「三大政績」還有觀光驚人數字

台北市長蔣萬安力拚連任，民進黨人選未定，據傳綠營要拱行政院副院長鄭麗君出征當蔣的對手。蔣今上午出席就業博覽會前回應，他就是全力的專注在市政上面，包括北市府今天舉辦對於青年朋友求職非常有幫助、更多媒合計畫的就業博覽會。

川伯離開北市府「今天首度重逢」 蔣萬安反應曝光

台北市前副市長李四川辭職後，轉戰年底新北市長選舉，今天下午在「大大攜手讓愛永續2026捐血嘉年華」將是離開北市府後與台北市長蔣萬安首度重逢。蔣上午出席就業博覽會被問及是否會幫李加油，他說，「這還要問嗎？」他一定會跟川伯一起全力來為市民打拚、為市民爭取最大的福祉。

李四川提「共托」政策 蘇巧慧：托育人力不足要迫切解決

日前民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，已跑基層超過500天，李四川陣營質疑蘇巧慧是否沒做好立委工作，蘇巧慧表示，就是把事情做好，每一項工作都會做到最好。現在參選新北市長，就是努力表現過去的成績，表示她是說到做到的人，把態度展現出來，她也是最早做好準備，也是最早提出政見的人。

于美人可能回鍋參選市議員 昔日對手鍾小平表態：泛藍參選爆炸

台北市中正、萬華市議員應選8席，但選情多變，日前傳出2024年以無黨籍參選立委的主持人于美人，可能回鍋參選議員。對此，于美人立委選舉時的對手、台北市議員鍾小平今表示，于美人參選是有可能，泛藍參選將爆炸。

李四川公托政見再加碼：雙北可共托 蔣萬安：兩市合作

「校校有公托」成新北市長選戰議題焦點。國民黨新北市長參選人李四川拋出「校校有公托」，昨再稱將與台北市合作在雙北交界區公托共托。台北市長蔣萬安回應「兩市合作，並肩前行」。民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，中央地方一起努力，讓新北更有競爭力。

藍新竹縣長初選 蔣萬安「二度同框」力挺徐欣瑩

國民黨新竹縣長黨內初選進入最後衝刺階段，國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩今發布最新影片，再邀台北市長蔣萬安同框力挺。影片中，蔣萬安以「台北、新竹共同生活圈」出發，強調徐欣瑩具備科技專業與執行力，有能力帶領新竹縣走向專業科技治理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。