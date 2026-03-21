藍新竹縣長初選 蔣萬安「二度同框」力挺徐欣瑩

國民黨新竹縣長黨內初選進入最後衝刺階段，國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩今發布最新影片，再邀台北市長蔣萬安同框力挺。影片中，蔣萬安以「台北、新竹共同生活圈」出發，強調徐欣瑩具備科技專業與執行力，有能力帶領新竹縣走向專業科技治理。

蔣萬安在影片中指出，許多在台北打拚的年輕人來自新竹，也有不少科技人在周末前往台北放鬆，台北與新竹早已是緊密的生活圈。

蔣萬安說，在AI時代，城市治理不僅需要創新與專業，更需要能真正將政策落實的執行力。徐欣瑩擁有交通大學理工背景，長期關注科技與地方發展，期待未來台北市和新竹縣在科技治理上緊密互動，共同成長。

徐欣瑩也在影片中呈現雙AI治理藍圖。她表示，非常敬佩蔣萬安在台北推動的智慧治理與溫暖社福，因此她也為新竹縣規畫了「雙AI願景」，用科技的AI「拚效率」，用有愛的AI「享幸福」，如提出「AI縣政府」強化縣府施政效率，以及建立 AI全動態交通流控系統和智慧公車路網，解決新竹縣長年塞車的痛點；並透過AI遠距醫療，守護鄉親健康，讓縣民享受幸福生活。

影片結尾，兩人豎起大拇指，齊聲高喊「施政要創新，台灣一定贏！」徐欣瑩團隊指出，蔣萬安作為藍營政治明星，繼過年拜年影片，又再度同框為徐欣瑩讚聲，就是對徐欣瑩專業、清新、正派、國際視野的高度肯定，強化了台北市、新竹縣治理連線的想像，成功凝聚國民黨對「科技雙城」邁向專業治理的信心及期待。