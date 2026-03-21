從收容到守護！竹縣副縣長陳見賢提三大動保升級方向

日前民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，已跑基層超過500天，李四川陣營質疑蘇巧慧是否沒做好立委工作，蘇巧慧表示，就是把事情做好，每一項工作都會做到最好。現在參選新北市長，就是努力表現過去的成績，表示她是說到做到的人，把態度展現出來，她也是最早做好準備，也是最早提出政見的人。

2026-03-21 11:40