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從收容到守護！竹縣副縣長陳見賢提三大動保升級方向

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
陳見賢（左）今打出「友善動物牌」，強調動保政策必須從「源頭、責任到教育」全面推進，未來將推動三大動保升級方向。圖／陳見賢團隊提供
陳見賢（左）今打出「友善動物牌」，強調動保政策必須從「源頭、責任到教育」全面推進，未來將推動三大動保升級方向。圖／陳見賢團隊提供

國民黨新竹縣長初選由副縣長陳見賢與立委徐欣瑩對決，陳見賢今打出「友善動物牌」，強調動保政策必須從「源頭、責任到教育」全面推進，未來將推動三大動保升級方向。

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陳見賢說，首先，強化源頭管理，提升絕育覆蓋率，從根本減少流浪動物產生；其次，建立飼主責任制度，推動領養前教育與飼主訓練機制，降低棄養風險；另外，推動全齡動保教育，串聯校園與社區，導入生命教育與人犬衝突預防課程，讓尊重生命從小扎根、在社會擴散。

此外，也將持續擴大「寵物友善空間標章」，結合商圈與觀光，打造動物友善生活圈，讓動保政策不只是福利，更成為城市競爭力的一部分。

陳見賢表示，動物保護不只停留在「收容」，更應進一步邁向「治理與預防」，讓人與動物真正共存共好。

陳見賢指出，縣府積極推動「動物保護教育園區」，不僅改善收容環境，更導入醫療照護、行為訓練與認養推廣機制，使園區從傳統收容場所轉型為生命教育基地，有效提升認養率並降低長期收容壓力。

在制度面上，新竹縣動物保護自治條例明確規範飼主責任，包括外出繫繩、防護措施及動物福利保障，強化執法依據。縣府亦設有「1959動保專線」，提供24小時通報與救援服務，並持續在尖石、五峰等偏鄉推動巡迴疫苗注射與寵物登記，補足醫療資源落差。

陳見賢說，將延續從制度、教育與社會文化三方面同步推進，打造一座「科技與溫度並存」的生命友善城市。

動保教育 流浪動物 新竹縣

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