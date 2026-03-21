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于美人可能回鍋參選市議員 昔日對手鍾小平表態：泛藍參選爆炸

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨台北市議員鍾小平。本報資料照
國民黨台北市議員鍾小平。本報資料照

台北市中正、萬華市議員應選8席，但選情多變，日前傳出2024年以無黨籍參選立委的主持人于美人，可能回鍋參選議員。對此，于美人立委選舉時的對手、台北市議員鍾小平今表示，于美人參選是有可能，泛藍參選將爆炸。

2026九合一選舉

中正、萬華選區，應選8席，目前綠營確定提名2位現任及2位新人，民進黨參選是民眾黨發言人吳怡萱，藍營參選人將於4月7日起領表、登記。

對於這次于美人參選，鍾小平指出，雖然于美人還沒有決定，但是有可能，她如果參選的話，那就是泛藍參選爆炸，覺得會造成民進黨可能第四席都可能當選，中正萬華這邊藍白占六成的票，四成是民進黨，所以這種分子、分母的分配的話，可能會是一場非常混亂的戰爭。

立委選舉 藍營 民進黨 于美人 鍾小平

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