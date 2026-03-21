傳鄭麗君成連任大敵 蔣萬安列「三大政績」還有觀光驚人數字

台北市長蔣萬安力拚連任，民進黨人選未定，據傳綠營要拱行政院副院長鄭麗君出征當蔣的對手。蔣今上午出席就業博覽會前回應，他就是全力的專注在市政上面，包括北市府今天舉辦對於青年朋友求職非常有幫助、更多媒合計畫的就業博覽會。

蔣萬安說，二是剛結束台北燈節，包括花博還有西門展區，推動無菸環境也得到極高市民朋友的肯定及反饋；三是持續招商引資、導入AI到市政的服務，包括農曆年前我們完成和輝達的簽約。

他也提到，最新公布去年一整年北市觀光旅館的營運資料，也看到整體北市觀光旅館總營收來到321億元，不止創下近年來的新高，也超越2019年疫情前的水準，也證明許許多多、愈來愈多的國內外觀光客選擇來到台北觀光、旅遊、體驗，北市府會持續的努力。

台北、台中互動密切，蔣萬安月初還應台中市長盧秀燕邀請赴參訪中台灣燈會。被問及下個參訪城市的計畫，蔣回應，北市跟各個縣市一直都有很密切的交流跟合作，不管是市政互訪或相互借鏡學習，定期都會安排這樣的市政交流，有確定也會跟大家來報告。

至於有可能去台南或高雄？蔣萬安直言都有可能，因為各個縣市在市政上面，不管是交通、居住、教育、文化、舉辦大型活動的經驗，都會彼此的借鏡學習。