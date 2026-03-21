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影／2026大戰 蘇巧慧提免費營養午餐 李四川：若評估可行一定會推
新北市長選戰已開打，國民黨新北市長李四川拋出「校校有公托」政策，由於新北至今未推動營養午餐免費政策，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今喊免費營養午餐。李四川今出席活動受訪也指，如果年底當選，經過詳細評估可行也會推動。
2026九合一選舉
蘇巧慧今提到，未來不管在政府所提供的育兒津貼、托育津貼，她還要提供更多的照顧，像免費營養午餐、減輕醫療負擔等，這些政策方向都是希望能夠協助年輕爸媽減輕育兒負擔。
今李四川出席2026全國國民小學籃球錦標賽開幕典禮活動前受訪表示，台北市的免費營養午餐也是經過好幾年評估，他才建議蔣萬安市長來實施，如果年底他當選，他當然也會經過詳細評估，如果可行，他會來推動。
媒體還詢問，民進黨籍台北市議員洪健益因在節目公開稱他跟蘇巧慧不熟，跟李四川算是朋友，還肯定李四川是很憨厚、做事情能力不錯的人。
李四川聽聞後回應，不知道有這件事，但謝謝他（指洪健益），因不管是台北市或以前的台北縣、現在的新北市及高雄市，他做事向來沒有分藍綠，只要對市民有利的，他一定會去做。
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