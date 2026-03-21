李四川提「共托」政策 蘇巧慧：托育人力不足要迫切解決

日前民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，已跑基層超過500天，李四川陣營質疑蘇巧慧是否沒做好立委工作，蘇巧慧表示，就是把事情做好，每一項工作都會做到最好。現在參選新北市長，就是努力表現過去的成績，表示她是說到做到的人，把態度展現出來，她也是最早做好準備，也是最早提出政見的人。

蘇巧慧今天到新北中和鎮福宮參加捐血活動時受訪，蘇巧慧指出，她期待的是在這次選戰中，用政見和願景來說服選民，她是一個值得相信的候選人，也希望用這樣的方式贏得大家的認同，少一點口水，多一點政見的分享，我想這也是新北市民所樂見的。

國民黨新北市長參選人李四川提出公托政策，台北市長蔣萬安也支持，被問及是否希望綠營在北市的提名快一點，蘇巧慧表示，這幾年托育需求越來越多，她跟隨蔡英文時期政府，提升托育能量，這十年來，公托、準公托的數量也在中央的支持、地方政府的配合下，大幅的成長，樂見這個方向。

蘇巧慧表示，除了托育的支持，政府也給育兒家庭大力補助，包括育兒津貼、托育津貼、新生兒補助等等。自己也提出「免費營養午餐」、「減輕醫療負擔」，「腸病毒、輪狀病毒疫苗免費接種」，這些都是新北議員提供實質意見之下所提出的，這些政見，就是希望能協助年輕爸媽減輕育兒負擔，也會全力做到。

蘇巧慧說，團體戰的部分，每個城市的選民都希望自己的首長是最優秀的人選，不但應該有決斷力、領導力，也要充滿活力。任何首長選出來之後，一定會有城市的合作，那民進黨在台北市，也一定會遵循黨的機制，推出最強的候選人。

針對公托政策，李四川還提出雙北交界區的公托可以一起使用。蘇巧慧表示，這十年來在教育、托育的問題上著墨很深，不管是在少子化之後的閒置教室利用，或者是如何增加公托、準公托的量能，其實都有各種不同的解方。

蘇巧慧指出，這不是只有場地問題，真正的問題是在托育人員數量、人力不足的部分。如何讓更多優秀的人才進入這個領域來照顧孩子，這是最迫切需要解決的問題。所以，她也會為增加托育人力的部分，做更多的努力。