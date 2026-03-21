北市議員洪健益讚李四川做事能力 蘇巧慧：各方分析、評論都尊重

前總統蔡英文近期與不少民進黨市長參選人合體爬山拉抬選情，被問及是否會與蔡英文一起爬山，民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，她現在是新北走透透，真的是馬不停蹄，在這樣的鍛鍊下，她的體力應該不輸這些男生立委。也歡迎大家一起來新北爬山，她也可以親自帶路，帶大家認識新北的美。

蘇巧慧今天參加新北中和鎮福宮捐血活動，針對同黨籍北市議員洪健益昨天在廣播節目中，稱讚國民黨新北市長參選人李四川做事能力不錯，蘇巧慧表示，在選戰的過程中，各方都會有很多的分析跟評論，那都尊重。但是，最重要的是要保持好自己的節奏，像自己現在就是跟著新北隊一起努力。

她非常感謝身旁的議員張嘉玲、張維倩、還有議員參選人張志豪、羅文崇。在雙和地區，每次都是一起團隊努力、團體作戰，他們不只能夠反映地方的輿情，而且更深入的熟悉、了解每一位民眾他們的需求。

對於媒體詢問，監察院公務車北檢簽結了，未來入主市府，是否要求公務資源合理使用，蘇巧慧表示，北檢和監察院的報告，在做任何的事情都是照規矩、照標準、照規定來做。未來也和團隊會在29區努力的跑透透，照節奏繼續努力。