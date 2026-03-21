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拚民調 台中江啟臣、楊瓊瓔大動員

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導

國民黨台中市長提名戰下周電話民調，立法院副院長江啟臣、立法委員楊瓊瓔今天分別在南屯、太平舉辦大型造勢。江啟臣近日大打「大咖助陣」，爭取台北市長蔣萬安、桃園市長張善政等人支持；楊瓊瓔力拚地方優勢，兩場造勢大會都動員萬人參與。

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國民黨台中市長民調將在三月廿五日到卅一日舉行，挑選其中三天的下午六時到晚上十時電話民調，分為江、楊各自與民進黨參選人何欣純的比較，以及江、楊互比，權重分占百分之八十五與百分之十五，民調結束後不公布數據，只宣布勝者。

江啟臣三月開始積極舉辦見面會，從三月一日本命區豐原，到今天在南屯水安宮，總共辦了七場，每場受限於場地，皆約千人參與，但不乏大咖助陣，包含台中立委顏寬恒黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋等人，跨縣市的羅智強、牛煦庭、游顥，以及南二都的市長參選人謝龍介和柯志恩。

江啟臣這三日拉來重量級大咖助陣。蔣萬安拍影片支持，強調兩人在立院好戰友，江更是政治大學外交系的學長，對打造智慧城市的願景有共同看法；張善政挺江影片也在昨日釋出，暢聊台中與桃園的未來藍圖。

藍營四都市長參選人明確站台江啟臣，楊瓊瓔對此表示，「大家都是為了台中奮鬥努力」，目前仍按部就班勤走基層，除了每天到立法院開會，就是傾聽民意、搭起與政府溝通的橋梁。楊今天將在太平舉辦第二場萬人造勢，與上周在大雅的造勢相同，主打「嘉年華」式的歡樂氣氛。

地方人士認為，江啟臣既獲得台中傳統紅黑派系後援，又有黨內諸多明星加持，他曾任黨主席、現任立院副院長知名度高，對台中市長提名戰勢在必得；楊瓊瓔想複製台中市長盧秀燕八年前的翻盤，恐怕不能僅依靠陸戰，必須爭取中間選民乃至泛綠選民的支持。

羅廷瑋 黃健豪 顏寬恒 江啟臣 楊瓊瓔 蔣萬安 張善政

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