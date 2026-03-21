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守護藍天…徐欣瑩要竹縣推強棒 陳見賢喊團結

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
國民黨立委徐欣瑩（中）爭取國民黨提名，藍營「戰神」立委羅智強（右）現身力挺。圖／徐欣瑩競選辦公室提供
國民黨立委徐欣瑩（中）爭取國民黨提名，藍營「戰神」立委羅智強（右）現身力挺。圖／徐欣瑩競選辦公室提供

民眾黨前主席柯文哲近日受訪分析二○二六縣市長選情，點名新竹縣「藍轉綠」恐翻盤，引發關注，有意角逐縣長的國民黨立委徐欣瑩坦言，聽過類似心聲，並指民進黨今年來勢洶洶，需要最強候選人應戰。副縣長陳見賢辦公室強調，團結遵守初選公約，不脫黨參選就會勝選。綠營人選仍未定。

2026九合一選舉

民眾黨鎖定全國最大縣轄市竹北市，民眾黨前主席柯文哲周日將赴竹北造勢。白營竹縣議員林碩彥已高掛看板，新竹市副市長邱臣遠昨在竹北經國大橋旁豎起看板「竹北邱臣遠，幸福真永遠」，被視為參選起手式，不過邱不回應。民進黨竹北市長鄭朝方動向未定，國民黨是否派人參選？都與藍營新竹縣長初選牽動。

徐欣瑩受訪坦言有聽到類似心聲，指藍營雖然二○二二年守住竹縣，但竹北、竹東等五鄉鎮市長候選人皆落選，而綠營今年來勢洶洶，黨員與支持者應該要知道「真正對手是民進黨」，冷靜思考誰才能守住竹縣藍天。

徐欣瑩允諾，若當選縣長會照顧好所有縣民，教育將擴增幼兒園、二歲專班名額與建置臨托系統，推動中小學「人人有平板」及導入ＡＩ教育；敬老卡加碼至千元，並開放生活消費使用，補助六十五歲以上長者健保自付額；交通方面會推動ＡＩ智慧交通與全動態流控系統，整合公車、台鐵、高鐵與YouBike，提升通勤便利。

新竹縣副縣長陳見賢（中）爭取國民黨提名，陳基層實力強，獲地方民代熱情支持。本報資料照片
新竹縣副縣長陳見賢（中）爭取國民黨提名，陳基層實力強，獲地方民代熱情支持。本報資料照片

陳見賢辦公室則稱，國民黨新竹縣長初選有初選公約，只要遵守、不會分裂，如同公開宣誓，支持黨內初選產生的候選人，絕對不退黨、不脫黨參選，團結就會勝選。

陳見賢昨提出交通政策藍圖「竹縣交通四五六」，從交流道改善、人本交通與公共運輸升級三面向系統改革，回應人口與產業通勤需求；湖口工業區每日通勤約一點九萬人次，新竹科學園區達八點八萬人次，將持續優化，優先改善竹北、寶山交流道，並加速二重及湖口第二交流道規畫，從源頭紓解壅塞。

邱臣遠 林碩彥 鄭朝方 徐欣瑩 陳見賢

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