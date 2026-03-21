藍白中正萬華區 議員參選大爆炸 恐綠營得利

北市中正、萬華議員選區，民進黨完成初選提名，反觀藍白參選大爆炸，現任議員應曉薇的京華城案官司，也成選區變數，藍營坦言，目前光是傳聞，藍白新人就有九位參選，但若「非綠平台」分裂，參選爆炸，得利的恐怕就是民進黨。

中正萬華市議員共八席，現任議員國民黨占多數共四席，包含郭昭巖、應曉薇、鍾小平及吳志剛，無黨籍有徐立信。

民進黨本屆有三席，包含劉耀仁、洪婉臻，還有選上立委的吳沛憶，北市黨部上周完成初選，洪、劉通過外，新人馬郁雯、張銘祐也通過初選，已投入選區作戰，四人盼下屆突破三席空間。

國民黨初選在五月中下旬，包含新人李孝亮、郭音蘭、張延廷、周世雄等人都有意參選，同時還有現任議員應曉薇涉京華城案，一審將於三月廿六日宣判，若有罪恐怕被黨停權，屆時能否掛藍營參選成問號，是否派出女兒應佳妤參選？也充滿變數。

「最大變數就是藍白問題」地方人士直言，藍營現在有四位新人表態參選，但白營有上一屆落選頭、拿下一萬三千多票的吳怡萱回鍋，甚至連二○二四年參選立委的于美人也被傳有意參選，對泛藍選情有很大衝擊。加上連任的徐立信的票源穩定，可見中間選票只足一席空間，「有那麼多中間選民嗎？」

國民黨議員鍾小平說，于美人如果參選最高興的就是民進黨，受害的肯定是吳怡萱等非綠平台。藍白的票源約百分之六十，光是藍營四位新人，再加上徐立信等人，現在就可能有九位參選，「九個和尚勢必沒水喝。」