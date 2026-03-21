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李四川公托政見再加 碼：雙北可共托 蔣萬安：兩市合作

聯合報／ 記者林媛玲江婉儀楊正海／連線報導
國民黨新北市長參選人李四川（前排中）昨再拋校校有公托，且要與台北市共托。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（前排中）昨再拋校校有公托，且要與台北市共托。記者林媛玲／攝影

「校校有公托」成新北市長選戰議題焦點。國民黨新北市長參選人李四川拋出「校校有公托」，昨再稱將與台北市合作在雙北交界區公托共托。台北市長蔣萬安回應「兩市合作，並肩前行」。民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，中央地方一起努力，讓新北更有競爭力。

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李四川前天先拋出「校校有公托」政策，蘇巧慧則指新北托育量能把北市甩在後面，藍綠為雙北公托攻防。

李四川說，北市量能不及新北，是因土地取得不易，都會區托育性質也不同，蘇巧慧不應如此分割。若他年底當選，將與北市討論在雙北交界區例如新店與文山區、景美區讓公托共用。

蔣萬安說，許多市民每天往返雙北通勤，雙北會攜手合作，全力以赴為所有育兒家庭爸媽著想，推出好的政策減輕家長負擔，兩市就是共同生活圈，有很多政策規畫一定充分討論。市府副發言人蔡畹鎣說，減輕家長養育負擔，不分中央地方，雙北一直密切討論、規畫投入更多的資源布建公托，期待「校校有公托」成為雙北共同努力方向。

國民黨新北議員江怡臻表示，雙北是隊友，李四川考慮的是整合資源，讓雙北生活圈家長能享有相同優質的托育資源，年輕父母可更方便更安心。國民黨北市議員楊植斗說，若新北可以取得公托、長照場地，擴大服務，將是台北市民的一大福音。

蘇巧慧表示，十年來她在立院爭取中央擴大編列預算，增加新生兒補助、育兒津貼、托育補助等，就是要為市民創造更友善育兒環境，欣見回歸政策討論，中央地方一起努力，讓新北更有競爭力。

民進黨新北議員顏蔚慈認為，跨區公托只能解決部分上班族家長需求，民眾最關心的是公托數量不足問題。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右二）昨到五股洲子洋福德祠參拜，對公托議題表達中央地方一起努力。記者江婉儀／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右二）昨到五股洲子洋福德祠參拜，對公托議題表達中央地方一起努力。記者江婉儀／攝影

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