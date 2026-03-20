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打造國際旗艦城！江啟臣潭子揭秘12345願景 讓台中躍升亞洲新核心

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
立法院副院長江啟臣今晚在潭子區潭水亭廟埕，舉行大型造勢活動，現場湧入上千鄉親，展現其強大基層實力。記者黑中亮／攝影
立法院副院長江啟臣今晚在潭子區潭水亭廟埕，舉行大型造勢活動，現場湧入上千鄉親，展現其強大基層實力。記者黑中亮／攝影

今天是「頭牙」更是土地公生日，面對台中市長選戰氣氛逐漸升溫，立法院副院長江啟臣今晚在潭子區潭水亭廟埕，舉行大型造勢活動，現場湧入上千鄉親，展現其強大基層實力；除了在地跨黨派議員現身力挺，多位來自新北市的議員也特地南下助陣，共同推薦江啟臣為接棒台中市長、帶領城市走向國際化的最佳人選。

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前台中市觀旅局長林筱淇表示，盧秀燕市長這幾年立下了極高的施政標竿，大家都在思考誰能接下這根重擔。她直言，江啟臣已默默準備了八年，她強調，江啟臣擁有國際政治外交背景，未來若擔任市長，能引進歐美投資進入潭子及台中，推動產業升級，並效法桃園推動讓年輕人負擔得起的住宅政策，讓城市更有活力。

無黨籍市議員徐瑄灃則指出，過去潭雅神后地區深受塞車之苦，是江啟臣首提國道4號延伸至大坑並增設交流道，解決地方痛點，她更力挺江啟臣提出的「捷運紅線」計畫，認為唯有完善崇德路沿線的大眾運輸，才能串連14期重劃區與市中心，帶動豐洲工業區轉型為無人機產業基地，真正落實「大台中」的發展指標。

新北市議員呂家愷陳偉杰也特地趕赴現場，呂家愷以「頭號粉絲」自居，稱讚江啟臣在面對外界抹黑時，始終保持個人風度，「做就對了」的溫暖形象，更是政治人物的典範；陳偉杰則分享江啟臣在國會推動「珍珠奶茶外交」的軼事，認為江具備帶領台中走向紐約、倫敦等國際舞台的格局，是少數能吸引年輕人與中間選民肯定的候選人。

立委廖偉翔則回顧台中從胡志強時代的「文化城」，到盧秀燕時代的「幸福宜居城市」的轉變，他表示，接下來台中要轉型為「國際旗艦城」，江啟臣不僅有國際觀，更具備政治胸襟，8年前初選落敗後全力支持黨內團結，如今更加成熟；廖偉翔更透露，正與江共同規劃「青年可負擔住宅」，目標是在捷運站附近推出一坪25萬的房產，實質減輕年輕人負擔。

副院長江啟臣最後壓軸上台，正式提出「12345 台中更幸福」施政願景，立志將台中打造為台灣的旗艦城市與亞洲新核心，強調將以「安全、安定、安心」為三大核心目標，透過國際化與AI智慧化等四大路徑，深耕交通、產業、教育、環境及社福五大領域；更針對少子化挑戰，他提出「先有優質教育與養育才有生育」的新邏輯，承諾加碼教育經費、減輕青年居住負擔並完善銀髮照護，致力提升市民榮譽感。

造勢活動最後，眾人一致呼籲鄉親3月25日至3月31日為關鍵的民調週，籲請潭子與全台中的市民守候電話。現場支持者高舉扇子，齊聲高喊「台中起程，打造旗艦城！力挺江啟臣！」氣勢高昂，展現勢在必得的決心。

立法院副院長江啟臣今晚在潭子區潭水亭廟埕，舉行大型造勢活動，現場湧入上千鄉親，展現其強大基層實力。記者黑中亮／攝影
立法院副院長江啟臣今晚在潭子區潭水亭廟埕，舉行大型造勢活動，現場湧入上千鄉親，展現其強大基層實力。記者黑中亮／攝影

立法院副院長江啟臣今晚在潭子區潭水亭廟埕，舉行大型造勢活動，現場湧入上千鄉親，展現其強大基層實力。記者黑中亮／攝影
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立法院副院長江啟臣今晚在潭子區潭水亭廟埕，舉行大型造勢活動，現場湧入上千鄉親，展現其強大基層實力。記者黑中亮／攝影
立法院副院長江啟臣今晚在潭子區潭水亭廟埕，舉行大型造勢活動，現場湧入上千鄉親，展現其強大基層實力。記者黑中亮／攝影

廖偉翔 陳偉杰 呂家愷 江啟臣

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