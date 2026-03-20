民眾黨張啓楷拚戰嘉市長 黃國昌、柯文哲廟口開講助陣

民眾黨嘉義市長參選人張啓楷說今天起一連三天舉辦廟口開講，今晚首場在文財殿舉辦，邀民眾黨主席黃國昌站台。明天民眾黨前主席柯文哲將走訪中山路及中正路，晚上在鵬思宮開講，為黨籍人選拉抬聲勢。張啓楷說，希望藍白合盡早整合，透過民調共推能勝選的候選人。

黃國昌說，民眾黨與國民黨之間的協調正逐步推進，在完成黨中央的政黨合作協議後，就會進入地方協調階段，地方協調的第一站就是嘉義市，民眾黨是一個說到做到的政黨，一定會集合在野力量，推出最強市長候選人，還給嘉義鄉親應該有的未來，一個更好的未來。

張啓楷說，民眾黨很早就確定，在嘉義一定是藍白合，共推一名能勝選的候選人，且很明確表達「希望整合時間要快一點」，因為民進黨對手非常強，且早在去年就定案，目前時間已有拖延，希望下周就開始民調，這兩天將確認民調時程，讓嘉義支持藍白合民眾能早日整合。

民眾黨積極爭取參選嘉義市長，柯文哲頻繁現身嘉義，傾盡全黨之力，展現母雞帶小雞氣勢，同時也拉抬黨籍嘉義市議員參選人林昱孜，今晚在文財殿廟口開講，現場約有200人；明晚民眾黨前主席柯文哲將現身鵬思宮廟口開講，後天晚上則邀請立委謝龍介至白沙王廟開講。

張啓楷提出社會福利政策，包括65歲以上健保費補助全免，國中小營養午餐全額補助，並給予加菜金升級菜色，也要為每個孩子存下「未來基金」，出生時即由政府存入6萬元，到18歲之前每年再存入1萬元，若加上利息，預估18歲時就能有100萬元，對孩子未來能有助益。

張啓楷也說，他要推動嘉義商圈「2+4」計畫，嘉義市有非常有名文化商圈、諸羅商圈，早期還有嘉義火車站前站也非常熱鬧，將號召成立新商圈，另也集結忠孝商圈、北興商圈，以及舊的遠東百貨地區一起發展、並把大通和二通打通到後火車站，促進商圈店家活絡。

民眾黨嘉義市長參選人張啓楷今晚在文財殿舉辦廟口開講，黨主席黃國昌現身站台助講。記者黃于凡／攝影