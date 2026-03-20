選竹北市長起手式？「竹北邱臣遠」看板首亮相 本人不回應

新竹縣竹北市長選戰逐漸升溫，民眾黨布局動作引發關注。竹北市經國大橋旁今天豎起新竹市副市長邱臣遠大型看板，上頭寫有「竹北邱臣遠、幸福真永遠」，一旁則可見民眾黨新竹縣議員林碩彥的「竹北市長初選民調」看板，兩人動作頻頻，外界解讀，這不僅是暖身，更可能是參選前的起手式。邱不回應。

地方人士指出，民眾黨在竹北市長選戰展現強烈企圖心，試圖延續新竹市執政優勢，進一步擴大在大新竹地區的版圖。據了解，民眾黨創黨主席柯文哲將於本周日親赴竹北，展開一系列輔選與基層走訪行程，為地方選情加溫。地方分析，民眾黨此舉展現「非贏不可」的決心，意圖將新竹市執政氣勢延伸至竹北，鞏固大新竹地區的白營版圖。

林碩彥近期積極備戰竹北市長選戰，計畫舉辦問政說明會，首場將於24日於東海里登場。他提出「飆經濟、創科技、順交通」三大施政理念，針對多元就業、改善生活，以及科技便民、幸福宜居和交通系統規畫、暢行竹北，將在參選登記前走訪竹北市31個里，與民眾面對面來施政理念。

邱臣遠今天掛起看板、來勢洶洶，邱臣遠具備立委與新竹市府執政經歷，也被黨內被視為竹北市長人選之一。不過，邱本人尚未公開表態，他的看板則被外界解讀為進軍竹北的關鍵訊號，預計將還有下一波的動作。

民眾黨中央目前仍傾向徵召作法，但林碩彥與邱臣遠都有可能出線競爭，未來是否會考慮其他方式決定人選，目前黨中央還未下指示。不過，柯文哲本周日下午將參訪竹北，預計將為竹北拉抬選情，為民眾黨爭取竹北支持度。