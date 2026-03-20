江啟臣促台英教育交流 楊瓊瓔推AI助產業轉型

立法院副院長江啟臣今天接待英國在台辦事處代表包瓊郁，參訪台中航太產業並和7所學校代表進行教育交流座談。國民黨籍立委楊瓊瓔出席AI應用落地輔導計畫成果發表會，持續協助產業轉型。

江啟臣接待英國在台辦事處代表包瓊郁（RuthBradley-Jones）一行人，今天下午在逢甲大學召開教育交流座談會，會中邀集7所中部大學，對台英教育交流現況與未來佈局進行座談。

座談會邀請國立中興大學、國立勤益科技大學、逢甲大學、靜宜大學、中國醫藥大學、東海大學、亞洲大學等校代表與會。江啟臣表示，台灣去年有4000多個學生選擇英國留學，英國很早就給予台灣免簽待遇，希望未來能促進台中各大學與英國在高等教育、研究及人才培育上的更多合作。

江啟臣安排包瓊郁一行人參訪台中在地產業漢翔公司，雙方進一步深化交流。江啟臣說，台灣產業實力在國際受肯定，在國際的供應鏈上也要確保關鍵地位，希望讓世界、國際看見台中的實力。

楊瓊瓔今天出席低碳產業永續發展聯盟舉辦的AI應用落地輔導計畫成果發表會，她會後接受媒體訪問表示，沒有模具鑄造的產業，所有工業產能都動不了，去年成功爭取預算，在產業中導入AI。

楊瓊瓔說，成果發表會上，節能減碳已經有很好的成績，AI培訓人才也超過200人，目前遠程目標規劃，希望將AI技術導入航太等高科技產業，讓傳統產業成功轉型。