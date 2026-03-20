柯文哲點名新竹恐翻盤 陳見賢競辦：不脫黨參選、藍營團結就能勝

民眾黨創黨主席柯文哲近日受訪時分析2026年縣市長選情，直言「藍轉綠較容易」，並點名新竹縣、彰化縣與宜蘭縣恐出現翻盤。對此，陳見賢辦公室表示，國民黨新竹縣長初選有初選公約，只要遵守、不會分裂，如同陳見賢公開宣誓，支持黨內初選產生的候選人，​絕對不退黨、不脫黨參選，只要團結就會勝選。

新竹縣長參選人、副縣長陳見賢今提出交通政策藍圖，直言交通是縣內最大民生問題，推出「竹縣交通456」方案，從交流道改善、人本交通與公共運輸升級三面向系統改革，回應人口與產業通勤需求。

他指出，湖口工業區每日通勤約1.9萬人次，新竹科學園區達8.8萬人次，縣府已在經國橋、興隆橋導入智慧交控系統，行車時間縮短約30%；另推動十大交通建設，台一線替代道路一期進度逾43%，可望改善新豐、湖口往返竹北交通。

陳見賢表示，因應人口與產業成長，提出「竹縣交通456」，由交通處統籌推動，優先改善竹北、寶山交流道，並加速二重及湖口第二交流道規畫，從源頭紓解壅塞。

在人本交通方面，陳見賢提出五大措施，包括優化路口設計、擴增標線型人行道、導入行人優先號誌、延長行人通行時間及增設綠底人行道，提升行人安全與通行品質。

針對大新竹輕軌仍需時間推動，他規畫6條「捷運級公車路網」作為過渡，以高頻次、準點化與專用路權，提供類捷運服務，提前培養大眾運輸使用習慣。

六大路網串聯高鐵區、竹北、新竹、湖口工業區及竹科等通勤熱區，強化跨區效率，紓解產業通勤壓力；同時推動低底盤公車普及，提升無障礙環境，強調公共運輸是城市宜居與治理的重要關鍵。