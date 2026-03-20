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決戰中二！賴瑞隆跨縣市力挺王立任 海線引爆「4搶3」激戰

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
市議員王立任特邀立法委員、同時也是民進黨高雄市長候選人賴瑞隆，專程前來助陣，兩人展開車隊掃街。記者黑中亮／攝影
市議員王立任特邀立法委員、同時也是民進黨高雄市長候選人賴瑞隆，專程前來助陣，兩人展開車隊掃街。記者黑中亮／攝影

民進黨台中市議員初選電話民調將於3月23日至29日正式開始，過去從未舉辦黨內初選的第二選區，今年進入激戰階段，特別是清水、沙鹿、梧棲的競爭尤為激烈，呈現「4搶3」的局面；讓現任市議員王立任特邀立法委員、同時也是民進黨高雄市長候選人賴瑞隆，專程前來助陣，兩人展開車隊掃街，呼籲在地鄉親在關鍵時刻「唯一支持王立任」。

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王立任指出，中二選區這次競爭相當激烈，他絲毫不敢有鬆懈，今天的車隊掃街途中會經過三區的重要路段，沿途許多熱情支持者揮手致意，他說，「這幾年對海線的付出，希望能換得鄉親的認可，請大家下周幫我守住關鍵的一通電話，讓立任能順利通過初選，繼續為大家拚大選、拚連任！」

面對選區內激烈的「四搶三」競爭，王立任邀請賴瑞隆北上為王立任站台，賴表示，中二選區（清水、梧棲、沙鹿）過去被視為民進黨的艱困選區，在縣市合併前曾面臨零席的困境，經過多年的努力，現在已成長至兩席，王立任並展現擔任黨團總召時的強大監督實力，民進黨更需要這樣有專業、有經驗的議員來守住關鍵一席。

面對黨內新人的強力競爭，王立任謙卑表示，每一張選票、每一通民調電話的支持，都是對他過去表現的直接肯定，針對黨中央規定今天凌晨開始禁播廣告，會不會擔心會踩線違規，王立任表示，中央黨部的規定，其實是對所謂的「付費廣告」，且是那種大規模付費的廣告，因此包括街頭拜票、包括 LINE 的傳送訊息，以及車隊掃街並沒有踩線。

特地北上力挺的賴瑞隆表示，王立任在地方的服務有目共睹，無論是在教育文化資源的爭取，還是基礎建設的推動，始終站在第一線，賴瑞隆強調中二選區是民進黨在台中非常關鍵的一席，掃街時誠摯拜託海線鄉親，下周接到民調電話時，請務必支持王立任。

市議員王立任特邀立法委員、同時也是民進黨高雄市長候選人賴瑞隆，專程前來助陣，兩人展開車隊掃街。記者黑中亮／攝影
市議員王立任特邀立法委員、同時也是民進黨高雄市長候選人賴瑞隆，專程前來助陣，兩人展開車隊掃街。記者黑中亮／攝影

市議員王立任特邀立法委員、同時也是民進黨高雄市長候選人賴瑞隆，專程前來助陣，兩人展開車隊掃街。記者黑中亮／攝影
市議員王立任特邀立法委員、同時也是民進黨高雄市長候選人賴瑞隆，專程前來助陣，兩人展開車隊掃街。記者黑中亮／攝影

民進黨 賴瑞隆 台中市

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