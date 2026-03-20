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彰化縣長誰參戰？謝衣鳯在鄉鎮黨部掛看板 謝典霖：應該是沒錢租

聯合報／ 記者劉明岩林敬家／彰化即時報導
謝衣鳯是否參選卡住彰化縣長提名，彰化縣議長謝典霖表示，姊姊謝衣鳯現在沒有退縮，也沒有說非選不可。記者劉明岩／攝影
謝衣鳯是否參選卡住彰化縣長提名，彰化縣議長謝典霖表示，姊姊謝衣鳯現在沒有退縮，也沒有說非選不可。記者劉明岩／攝影

國民黨主席鄭麗文今天接受廣播節目「千秋萬事」專訪時表示，希望3月底完成所有縣市長提名，只剩下彰化縣未明朗，現正全力溝通。由於鄭麗文曾說，主要是謝家不同意立委謝衣鳯參選，仍與謝家協調中。謝典霖今天表示，姊姊謝衣鳯現在沒有退縮，也沒有說非選不可。

2026九合一選舉

謝典霖向來在網路及廣播節目暢所欲言，強調家族不同意謝衣鳯選縣長，仍依現狀由謝衣鳯選立委、他選縣議長。今天他縣議會議事堂外接受採訪時，再度強調這個說法；對於謝衣鳯如獲得黨提名，謝家是否會支持？謝典霖說，「這我不知道，我無法代替父親發言，她現在也沒有退縮，也沒有說非選不可」。

謝衣鳯日前在各鄉鎮黨部掛出形象看板，被認為宣示參選彰化縣長的決心，謝典霖卻認為，看板就掛在黨部，就代表她沒有錢來租看板，況且她又還不是縣長候選人。

最近傳出民眾黨前立委蔡壁如要參選彰化縣長，並將邀謝典霖一起走大甲媽，被認為是蔡選彰化縣長的起手式，但蔡壁如否認要選彰化縣長。謝典霖也表示，不知道蔡壁如要不要選縣長，但「她邀請我，我就去走，其他人也可以邀請我」。

對於年底地方選舉，謝典霖重申藍白合才能贏得勝選，他說，只要藍白合、成功不必在我，應由執政的縣長王惠美負起最大的責任，合作是勝選前提，國民黨挺過大罷免後，就有點太樂觀，彰化藍白合比藍營由誰出來選，更是勝選前提。

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