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劉櫂豪可能參選台東縣長 陳瑩：希望他能夠回到團隊、一起打仗

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
無黨籍前立委劉櫂豪昨晚在臉書發文，預告近期將對外說明未來動向，為下屆台東縣長選戰投下震撼彈。今受訪時強調自己並非「選舉才出現」，而是長期耕耘台東，秉持超越家族與藍綠的理念。圖／讀者提供
無黨籍前立委劉櫂豪昨晚在臉書發文，預告近期將對外說明未來動向，為下屆台東縣長選戰投下震撼彈。今受訪時強調自己並非「選舉才出現」，而是長期耕耘台東，秉持超越家族與藍綠的理念。圖／讀者提供

無黨籍前立委劉櫂豪昨晚在臉書發文，預告近期將對外說明未來動向，為下屆台東縣長選戰投下震撼彈。今受訪時，他強調自己並非「選舉才出現」，而是長期耕耘台東，秉持超越家族與藍綠的理念，暗示挑戰意味濃厚。

2026九合一選舉

對此，民進黨提名的下屆台東縣長參選人陳瑩回應，希望劉櫂豪能夠回到團隊，一同面對選戰。「他仍是很重要的選舉夥伴，我希望有機會一起打仗，不是對打，而是站在同一陣線，共同努力」。陳瑩強調團結意味。

面對外界是否「第七次參選」的關注，劉櫂豪表示，他認為這場選舉實質上是兩大政治家族的競爭，也經媒體報導多次提及，昨晚貼文引起迴響，有助於引導鄉親思考家族政治對台東長期發展的影響。

對於多次參選的質疑，他強調自己在台東深耕超過20年，並非短暫出現，而是持續為地方發展投入心力，即便目前為無黨籍，他仍堅持這份價值。他說「如果我第七次參選，有人認為值得肯定、勇敢，也是在為地方付出」。

劉櫂豪指出，他自認為是「超越家族、超越藍綠的動力」，希望成為台東發展的新力量。他也表示，若最終投入選戰，將以無黨籍身分參選，並會參考各方意見與民意作為決策參考。

地方政治觀察人士分析，劉櫂豪的動作不僅可能改變綠營內部布局，也將增加下屆縣長選舉的不確定性，對陳瑩及民進黨而言，維持團結與凝聚選民基本盤將是關鍵。

民進黨立委陳瑩今天出席台鐵花東百年通車慶祝活動，面對昔日同事、同志可能參選縣長，會後受訪時表示「希望他能夠回到團隊，一起打仗」。記者尤聰光／攝影
民進黨立委陳瑩今天出席台鐵花東百年通車慶祝活動，面對昔日同事、同志可能參選縣長，會後受訪時表示「希望他能夠回到團隊，一起打仗」。記者尤聰光／攝影

台東 劉櫂豪 陳瑩

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