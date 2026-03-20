被指滿腦子想選舉 蘇巧慧：持續走遍新北爭取認同

民進黨新北市長參選人蘇巧慧強調已勤跑新北500多天，遭國民黨參選人李四川競辦批評剛選完立委就想選市長。蘇巧慧今天回應，選舉是君子之爭，她會持續走遍新北爭取市民認同。

蘇巧慧近期勤跑基層，表明自己在新北已跑了500多天。李四川競選辦公室昨天批評，以蘇巧慧所指的時間計算，代表她剛選完立委沒多久就想著要選市長，滿腦子心想著選舉。

蘇巧慧今天前往五股洲子洋福德祠參拜受訪回應，選舉就是君子之爭，大家各自提出政見，也盡量接觸民眾爭取認同。她是最早提出政見的參選人，也把新北29區都走透透，她會持續用這樣的態度和活力說服新北市民，告訴他們「蘇巧慧值得信任」。

蘇巧慧也提到，洲子洋福德祠旁邊就是二重疏洪道，在她和民進黨立委林淑芬、吳秉叡共同爭取之下，堤防加高工程獲得中央全額補助11億元，上個月剛完工，6公尺的堤防已加高到10公尺，防洪保護也會從20年提升到 200年，對洲子洋以及整個五股都能發揮相當大的保護。

民進黨新北市議員顏蔚慈今天也針對李四川競辦言論反擊，表示李四川上週才說不打負面選戰、不攻擊對手，這週馬上破功。且李四川指蘇巧慧剛選上立委就想選市長，但台北市長蔣萬安跟蘇巧慧同樣是2016年當選立委，但蔣萬安2021年就去選市長，李四川競辦這番言論也罵到蔣萬安。