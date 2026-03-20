鄭麗文稱罵人就開鍘凌濤也沒得選 尹乃菁：只是形容詞

國民黨新北市議員參選人蕭敬嚴因批評過不少同黨同志，如今參選新北市議員引發質疑。國民黨主席鄭麗文今早接受廣播專訪時，表示如果罵自己的人都黨紀處分，桃園市議員凌濤也可以被黨紀處分，也沒資格選議員。對此，文傳會主委尹乃菁說，大家聽到語境的話，就知道鄭麗文無稱讚或罵誰的意思，是在聊天過程中的形容詞，鄭麗文接任黨主席以來，很多人照三餐罵，不可能每個都要處理。

媒體詢及網上重新討論國民黨新的主視覺，紅色成為主色等，有政治疑慮。對此，尹乃菁說，網路冷飯熱炒，是因為賴清德最近又失言了嗎？是因為賴清德講說國民黨比日本對待台灣人還差？賴清德失言，在網上罵聲一片，青鳥回頭來炒冷飯，這話題完全沒有討論的必要。國民黨主色就是紅藍白，也是國旗的主色。

尹乃菁也說，顏色本身沒有罪，過年時大家都是紅色的春聯，婚禮時都是紅色的喜幛，難道紅色的喜帖也有罪嗎？大家要在這方面做文章是犯了顏色的敏感症、顏色的恐懼症，且徹徹底底的冷飯熱炒，就是青鳥為了轉移賴清德被罵的焦點。

媒體詢及早上鄭麗文說凌濤罵她，是不是也要讓凌濤不能選議員？尹乃菁說，大家聽到語境的話，就知道鄭麗文沒有稱讚誰或罵誰的意思，就是在聊天過程中的形容詞罷了，現在媒體下標題，小編都非常厲害，「語不驚人死不休」，就是為了要吸流量、點擊率。

尹乃菁強調，鄭麗文、國民黨中央的立場非常清楚，今天考紀會類似黨的司法機關。印象深刻綠委林岱樺在被檢調帶走時，雙手高舉說「司法介入初選」。如果考紀會介入初選，公信何在？如果因黨主席個人意志，能影響考紀會決定重判還是要輕放，考紀會不就是形同虛設？不就像民進黨主政下的司法機關，政治的手隨時都可以介入司法？

尹乃菁說，國民黨是民主政黨，不像民進黨現在都要高呼賴皇英明、賴皇萬歲。國民黨內部沒有人需要渴求主席關愛的眼神，也沒有人需要擔心雷霆震怒。

有媒體追問，特別點名凌濤是因為對凌濤感冒？尹乃菁表示，鄭麗文面對黨內也有很多人對其有不同的意見，凌濤有不同的看法，國民黨立委徐巧芯也有不同的看法，很多人都有不同的看法，或是誰誰誰有很多不同的看法。媒體、名嘴、很多有黨員身分的人也對鄭麗文有很多不同的看法。鄭麗文接任黨主席以來，很多人照三餐罵，每個都要來處理嗎？不可能，不但不可能且也不會這樣。沒有人要害怕會受到主席雷霆之怒的開鍘，多元開放的民主政黨有多元不同的聲音很自然。