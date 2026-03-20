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嘉市藍白合卡關？國民黨中央委員蘇慶良示警：張啓楷出線整合更難
嘉義市長選戰升溫，藍白合整合民調倒數。針對民眾黨市長參選人張啓楷拋出「若3縣市白營全敗，藍白合恐破局」說法，新任國民黨中央委員蘇慶良律師直言，若最終由張啓楷白營出線，整合難度恐高於藍營人選翁壽良代表參戰。
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蘇慶良上午在事務所25周年活動受訪表示，基層普遍期待國民黨推出市長人選。若由國民黨提名翁壽良代表出戰，有助帶動議員選情，「母雞帶小雞」效果明顯；反之，若由張啟楷代表藍白陣營，基層恐面臨各自為戰的局面。蘇慶良坦言，若翁壽良出線，他將再度投入議員選舉全力輔選；但若最終由張啓楷代表參選，將重新評估布局，不排除轉向爭取中常委席次，強化嘉義與黨中央連結。
對於「藍白合破局說」，國民黨嘉市黨部主委蔡明顯回應，尊重各方意見，但強調既有民調機制由2黨中央協調產生，若僅因結果不利就指稱破局，「在邏輯上難以成立」。此外，蘇慶良也對選戰策略提出建議，直指翁壽良目前宣傳力道不足，呼籲應走出網路同溫層、加強基層經營。他觀察，現階段街頭缺乏宣傳車與動態曝光，難以觸及中間選民。
他說，張啓楷頻繁走訪廟口、與民眾面對面互動的方式「接地氣且有效」，建議藍營應加強實體宣講力道，避免僅靠網路或群組傳播。蘇慶良強調，成立中央委員服務處，除服務地方，也希望作為黨中央與基層溝通橋梁。未來無論是否投入議員選戰，仍將以中央委員身分深耕地方，並以爭取中常委為階段目標，替嘉義基層發聲。
蘇慶良主持廉通法律事所務慶祝25周年，宣布「國民黨中央委員服務處」成立，高掛他與市長黃敏惠同框照，國民黨市黨部主委蔡明顯、嘉義市律師公會理事長王振名、市府勞青處長林家緯代表市長黃敏惠前往祝賀。
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