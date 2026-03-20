快訊

勞團公布前10大違反勞基法企業 航空雙雄居2、3 護國神山台積電上榜

又來！iPhone Fold摺疊機傳延後上市時間曝光 先讓iPhone 18 Pro系列登場

男生擦指甲油「太娘」？西甲足球員遭遇恐同風暴

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉市藍白合卡關？國民黨中央委員蘇慶良示警：張啓楷出線整合更難

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
新任國民黨中央委員蘇慶良律師上午在事務所25周年活動受訪。記者魯永明／攝影
新任國民黨中央委員蘇慶良律師上午在事務所25周年活動受訪。記者魯永明／攝影

嘉義市長選戰升溫，藍白合整合民調倒數。針對民眾黨市長參選人張啓楷拋出「若3縣市白營全敗，藍白合恐破局」說法，新任國民黨中央委員蘇慶良律師直言，若最終由張啓楷白營出線，整合難度恐高於藍營人選翁壽良代表參戰。

2026九合一選舉

蘇慶良上午在事務所25周年活動受訪表示，基層普遍期待國民黨推出市長人選。若由國民黨提名翁壽良代表出戰，有助帶動議員選情，「母雞帶小雞」效果明顯；反之，若由張啟楷代表藍白陣營，基層恐面臨各自為戰的局面。蘇慶良坦言，若翁壽良出線，他將再度投入議員選舉全力輔選；但若最終由張啓楷代表參選，將重新評估布局，不排除轉向爭取中常委席次，強化嘉義與黨中央連結。

對於「藍白合破局說」，國民黨嘉市黨部主委蔡明顯回應，尊重各方意見，但強調既有民調機制由2黨中央協調產生，若僅因結果不利就指稱破局，「在邏輯上難以成立」。此外，蘇慶良也對選戰策略提出建議，直指翁壽良目前宣傳力道不足，呼籲應走出網路同溫層、加強基層經營。他觀察，現階段街頭缺乏宣傳車與動態曝光，難以觸及中間選民。

他說，張啓楷頻繁走訪廟口、與民眾面對面互動的方式「接地氣且有效」，建議藍營應加強實體宣講力道，避免僅靠網路或群組傳播。蘇慶良強調，成立中央委員服務處，除服務地方，也希望作為黨中央與基層溝通橋梁。未來無論是否投入議員選戰，仍將以中央委員身分深耕地方，並以爭取中常委為階段目標，替嘉義基層發聲。

蘇慶良主持廉通法律事所務慶祝25周年，宣布「國民黨中央委員服務處」成立，高掛他與市長黃敏惠同框照，國民黨市黨部主委蔡明顯、嘉義市律師公會理事長王振名、市府勞青處長林家緯代表市長黃敏惠前往祝賀。

新任國民黨中央委員蘇慶良律師上午在事務所25周年活動受訪。記者魯永明／攝影
新任國民黨中央委員蘇慶良律師上午在事務所25周年活動受訪。記者魯永明／攝影

新任國民黨中央委員蘇慶良律師（右二）主持廉通法律事所務慶祝25周年，宣布「國民黨中央委員服務處」成立，高掛他與市長黃敏惠同框照，國民黨市黨部主委蔡明顯（右）、嘉義市律師公會理事長王振名（左）、市府勞青處長林家緯代表（左二）市長黃敏惠前往祝賀。記者魯永明／攝影
新任國民黨中央委員蘇慶良律師（右二）主持廉通法律事所務慶祝25周年，宣布「國民黨中央委員服務處」成立，高掛他與市長黃敏惠同框照，國民黨市黨部主委蔡明顯（右）、嘉義市律師公會理事長王振名（左）、市府勞青處長林家緯代表（左二）市長黃敏惠前往祝賀。記者魯永明／攝影

嘉義 民眾黨 張啟楷 藍白合

延伸閱讀

彰化市長提名 藍2人相爭選情添變

聯合治理全面擴大？藍態度保留 白未堅持

藍白協議「聯合治理」 協商縣市都適用

在野合作 藍白協議聯合競選、治理

相關新聞

李四川拋校校有公托 今更加碼稱雙北交界區公托可共托

「校校有公托」成新北市長選戰議題焦點。國民黨新北市長參選人李四川昨拋出「校校有公托」政策嗎，並指要與北市長蔣萬安一起做，但民進黨對手蘇巧慧說新北早已在做把北市拋腦後。今李四川則指，北市條件與新北不同，但若年底當選會與北市討論，在雙北交界地區採公托共托。

中正萬華藍白選情多變 地方人士：這人可能再參選

台北市中正萬華市議員選情，相較民進黨已完成初選，藍白陣營選情多變，藍營近期參選人李孝亮遭黨內同志檢舉「損害黨譽」，加上現任議員應曉薇官司案，甚至更傳出前立委參選人于美人可能回鍋參選。地方人士認為，現在都還在霧裡看花，而最大變化仍是3月26日應曉薇宣判結果。

蔡英文揪團登山拉抬民進黨選情 賴清德 : 下海的我來

前總統蔡英文卸任後愛上爬山，近期她到宜蘭、基隆、嘉義和苗栗等地爬山，和民進黨提名的縣長候選人們互動，一句「你才39歲就喘到不行」的英式幽默帶動話題的同時，也被外界視為是蔡英文透過軟性活動來助攻民進黨今年底的地方選舉；蔡英文的爬山系輔選跨黨派，民進黨新潮流立委吳思瑤公開喊話邀約蔡英文和高雄市長參選人、民進黨立委賴瑞隆一起爬山，蔡英文在底下留言回應「體育資優生？跟我一起去爬山吧！」

嘉市藍白合卡關？國民黨中央委員蘇慶良示警：張啓楷出線整合更難

嘉義市長選戰升溫，藍白合整合民調倒數。針對民眾黨市長參選人張啓楷拋出「若3縣市白營全敗，藍白合恐破局」說法，新任國民黨中央委員蘇慶良律師直言，若最終由張啓楷白營出線，整合難度恐高於藍營人選翁壽良代表參戰。

遭藍委酸「唯一不支持」蕭敬嚴 李四川否認致電黨部高層

曾擔任國民黨發言人的蕭敬嚴登記參選新北汐萬金地區議員選舉，但被質疑過去在大罷免期間常在談話性結論抨擊國民黨。外傳國民黨新北市長參選人李四川曾致電要求國民黨高層處理，李四川今受訪澄清，他絕對沒有打電話到黨部高層，他尊重黨內的所有機制。

蘇巧慧稱新北已跑500天 李四川這麼回應

新北市長選舉已漸白熱化，民進黨推派的市長參選人蘇巧慧日前表示自己已在新北跑了500多天了，持續爭取市民支持。起步較晚的國民黨新北市長參選人李四川今則表示，我常講說「活在當下」，今天職位是什麼就把那個工作做好，就像他為了輝達（NVIDIA）就是要把輝達簽約完成後離職再到新北來參與競選。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。